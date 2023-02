​Desmantellen un laboratori clandestí de llaminadures de marihuana a Barcelona

Laha desmantellat unlaboratori clandestí al centre de Barcelona que fabricava llaminadures de marihuana en forma d'ossets de colors. Durant l'operacióper un presumpte delicte de tràfic de drogues. Tots han ingressat a la presó. En total, s'han intervingut 70 enviaments,, 12 quilos de marihuana, 6 quilos d'haixix i nombrós material per a la fabricació, envasat i distribució de la droga.La investigació es va iniciar després que s'interceptessin enviaments de paqueteria postal de llaminadures creades amb marihuana a diferents punts d'Europa com Alemanya, França, Itàlia, Països Baixos, Portugal i Croàcia.Els agents van estrènyer el setge en, podent comprovar que era un laboratori on l'organització criminal creava les llaminadures en forma d'ossets de colors a base de marihuana i altres components químics perjudicials per a la salut.L'organització criminal, ubicada a Barcelona, rebia les comandes a través d'aplicacions encriptades dei les comandes s'enviaven mitjançant paqueteria postal als diversos països d'Europa. L'operació l'han fet agents de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Barcelona.

