​Un agressor sexual puja a un taxi amb la víctima i l'acaben portant a comissaria

Un taxista de, a València, va portar fins a la comissaria un presumpte agressor sexual que havia pujat al seu taxi amb la víctima. Sense adonar-se'n,i després que la noia li demanés ajuda sense que l'agressor ho veiés.Els fets van passar la matinada del. La víctima, una, i el seu agressor de 25 sortien d'una discoteca de València on s'havien conegut. La noia va demanar un taxi per tornar a casa, però l'acusat la va seguir i va entrar al vehicle. Com que no portaven prou diners per tot el trajecte,a la localitat de Burjassot.En aquesta localitat,, segons la prefectura provincial de policia. La menor va aconseguir escapar de la situació i, però l'agressor la va seguir. La jove va aconseguir seure al seient del copilot i el noi va fer-ho als seients del darrere.En un moment del trajecte,i aquest, en veurede la noia va decidir portar-los a la comissaria més propera, la de la Policia Nacional de Paterna. Un cop van arribar, el taxista va avisar els agents, la víctima va explicar el que havia passat i. La noia va ser traslladada a un centre sanitari, on va ser atesa.Segons fonts policials, el cos es va traslladar al lloc on s'hauria produït l'agressió per fer una inspecció. Allà van trobar un preservatiu fet servir. El noi té antecedents policials i va passar a disposició judicial. El jutge ha decretat l'

