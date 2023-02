Mor de càncer de mama la influencer canària Hilda Siverio

"Una lluitadora infatigable, un exemple de vida davant l'adversitat, ens deixa avui". Amb aquestes paraules comença el comunicat de l'alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, en què informa de lade la influencer. Tenia 52 anys i li havien diagnosticat elde mama més agressiu: el triple negatiu metastàsic. No obstant això, Siverio tenia el lema "visc amb el meu", que difonia a través de les xarxes socials mentre ensenyava el seu dia a dia i compartia la seva visió de la patologia.Ara fa nou anys, el 2014,. Per no perdre la criatura, va decidir esperar-se a la setmana 33 per començar a tractar-se de la malaltia, que ja s'havia estès sense remei pel seu cos. Havia mutat al cep més letal i, des d'aleshores, va témer el pitjor.va ser un altre dels seus grans lemes. I és que des que la Hilda va conèixer la seva diagnosi, va adoptar l'actitud de viure cada dia com si fos el darrer. Quan va començar a crear contingut a xarxes, moltes persones que també tenien càncer van començar a crear comunitat entorn d'ella i a compartir experiències a través de la seva pàgina de Facebook, "fes somriure el càncer".Des de fa uns anys, aquesta canària ha estat tota una estrella a internet, sobretot a, on sota l'atenta mirada d', compartia balls i vídeos d'humor que reflecteixen a la perfecció la forma amb què afrontava la seva malaltia. “Necessitem recerca que es converteixi en noves oportunitats i arribi a totes”, defensava. La seva salut havia empitjorat en les últimes setmanes i la seva família va patir, a més a més, l'angoixa de rebre insistents missatges d'alguns dels seus seguidors, així com algun intent de visita no volguda a l'hospital.Ella sempre va voler, i així ho va expressar,. Un desig que li van recriminar alguns usuaris i usuàries de les xarxes socials que estaven en la seva mateixa situació. "M'escrivien altres malalts dient: Com pots riure sabent que deixaràs sols els teus tres fills? I jo els hi dic: sé que m'estic morint, ningú ha de dir-m'ho, però t'ensenyaré un altre camí.", reflexionava fa uns mesos en un dels seus últims vídeos per tot just després llençar la següent qüestió: "Si nosaltres estem així, que ens toca patir cada dia per viure una miqueta més, què estàs fent tu, que ho tens tot i no valores la vida que tens? Si això no et fa reflexionar, no has après res".

