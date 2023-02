El senzill truc de Karlos Arguiñano per preparar la massa de creps en un minut

Anem pas a pas

Idees de farciments ​

Creps bretones

Creps de maduixots

Creps Suzzete

Laha evolucionat molt des que es va crear. En els seus inicis, era una senzilla galette feta amb base de fajol a la qual s'afegia mantega, ou o cansalada. Ara, hi ha moltes més combinacions possibles. Es pot menjar ambdolços, com ara la xocolata o la nata, i salts, com ara el pernil o el formatge. I serveix per a qualsevoldel dia. És bona tant per esmorzar, com per dinar i sopar.Un altre dels grans avantatges de les creps és que són molt. No obstant això, perquè la massa quedi perfecta cal que ens fixem bé en les proporcions. Per aconseguir-ho, pot ser útil prendre com a referència una. En aquest sentit, una de molt fàcil i a més a més ràpida és la que ha compartit ael cuiner bascTé truc: el xef de Beasain comença mesclant tots els ingredients en unun recipient que no tria de manera casual. Fer servir un gerro disminuirà les probabilitats d'esquitxar quan preparem la massa. A banda d'això, una altra funcionalitat d'utilitzar aquest estri és que un cop la tinguem llesta, ens serà més fàcil abocar-la fàcilment a la paella.Abans de res, però, el que hem de fer és trencar dos ous i després afegir 165 mil·lilitres de llet, 75 grams de farina, un xic de sal i una cullerada d'oli. Tot seguit, hem de batre-ho tot amb unafins a aconseguir unaUn cop la tinguem, la deixem reposar 15 minuts, un punt molt important que permet que les creps agafin cos i que es xopi bé la farina.Després, només haurem de coure la massa a la paella (que millor que sigui antiadherent) i servir les creps amb els aliments que ens vinguin de gust. Si no ens les volem menjar al moment,fins a quatre dies, així que també les podem deixar preparades per algun altre moment.En cas que vulguem anar per feina i consumir-les tot just acabades de fer, aquests són algunes idees de farciments que et poden quedar bé:Una altra idea passa per acompanyar les creps amb ou, formatge emmental i pernil york. Queden delicioses i són fàcils de fer perquè es preparen amb ingredients que tothom acostuma a tenir al rebost.Pots acompanyar la massa amb diverses fruites com ara les maduixes, el plàtan, el kiwi o els gerds. Són ideals perquè donen un toc dolç a l'àpat sense haver de recórrer al sucre.

La llegenda diu que les van inventar per accident, com ha passat en tantes altres receptes. El seu inventor va ser un cuiner professional a qui li va vessar licor de mandarina per sobre la massa. Posats a fer, va decidir cremar-les una mica i servir-les i el resultat, segons ell i tots els que després les van tastar va ser deliciós.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor