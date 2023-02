Ada Colau situa Jordi Martí i Janet Sanz al capdavant de la llista per reivindicar l'obra de govern

ja ha decidit qui vol que l'acompanyi al capdavant de la candidatura de les eleccions municipals . Els tinents d'alcaldiaocuparan la segona i tercera posició de la llista electoral liderada per l'alcaldessa, que ha optat per confeccionar un equip continuista que reivindiqui l'obra de govern. També repetiran en posicions preeminents la regidora-número 5 de la llista-, així com els també integrants del govern municipal(7),(8),(10) i(11). Entre les incorporacions que suma Colau hi ha la diputada al Parlament(6), que integra el grup d'En Comú Podem a la cambra catalana., fins ara cap de gabinet de la regidoria de Salut, ocuparà la posició número 9 de la proposta electoral dels comuns.El principal fitxatge extern dels comuns -en el número 4, com ha avançat és Guille López Ginés , un dels impulsors i també portaveu de la plataforma veïnal que defensa expulsar el cotxe de l'Eixample. L'activista, una de les cares conegudes de l'entitat l', compartirà protagonisme en la llista amb noms propis de l'actual govern municipal. L'aposta de Colau integra les cares conegudes de l'executiu municipal -amb una clara intenció de reivindicar la feina feta en els dos darrers mandats- i l'aportació d'activistes del teixit associatiu.Guille López és, doncs, la novetat més rellevant. Nascut a Sant Boi de Llobregat, és graduat tècnic en Enginyeria Multimèdia per la Universitat Ramon Llull, i ha treballat en programació i noves tecnologies en empreses del sector amb seu Barcelona, Londres, Nova York i San Francisco. Com a portaveu d'Eixample Respira, ha reivindicat accions per a la millora de la, lai l'a l'Eixample. L'activista també ha impulsat Revolta Escolar, iniciativa per a la pacificació dels entorns escolars de la capital catalana.Colau ha detallat al plenari de Barcelona en Comúde candidates a les eleccions municipals. La proposta de Colau, elaborada després deamb-d'acord amb el funcionament intern del partit-, haurà de ser ratificada per les bases en les pròximes setmanes. En qualsevol cas, la fotografia d'aquest dissabte sintetitzarà l'aposta de la cap de cartell dels comuns. Les fonts consultades perapunten que la candidatura serà una aposta continuista, on s'hi integraran en llocs preeminents bona part dels actuals regidors -amb l'excepció confirmada de-, per projectar l'obra de govern. "El missatge és l'Ada", recorden veus de la sala de màquines de la formació.

Llista electoral de Barcelona en Comú by naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor