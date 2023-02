Prop d'un centenar de persones protesten contra el Hard Rock a Tarragona

Prop d'un centenar de persones han tallat la tarda d'aquest divendres el carrer que hi ha just davant de les portes dels. En una concentració vigilada per diverses unitats dels Mossos d'Esquadra i que havia estat ajornada per les pluges aquest passat dimarts, laha anunciat un seguit de mobilitzacions en el pròxim mes per pressionar l'administració autonòmica per tal que no aprovi el Pla Director Urbanístic.I és que serà el 22 de març, en principi, quan la Comissió d'Urbanisme es tornarà a reunir, un cop transcorreguts cinc mesos des de l'informe desfavorable del Departament d'Acció Climàtica . El portaveu de la plataforma, Eloi Redón, s'ha mostrat "sorprès" davant el termini de mig any per redactar un nou pla director urbanístic inclòs en l'. Redón ha anunciat que l'entitat presentarà un recurs contenciós administratiu quan el pla sigui una realitat. També presentaran recursos a la llicència de casino, la qual consideren "caducada".La por de la plataforma és que la Generalitat acabi finançant amb fons públics la compra dels terrenys, pels qualss'haurà beneficiat d'una "requalificació" que. Un cop aprovat el pla urbanístic, la Generalitat tindrà 30 dies per fer efectiu el pagament de, que posteriorment Hard Rock abonarà en terminis, segons l'acord al qual es va arribar.A banda de la mobilització d'aquest divendres al vespre, la plataforma té previst dur a terme altres accions, entre elles algunes de conjuntes amb altres lluites ecologistes d'arreu de, com ara l'oposició al, a l'ampliació del, i a la celebració dels

