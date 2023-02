L'àvia de «Cuéntame» ja va preveure el canvi de jaqueta de Tamames

Sabia Doña Herminia, abuela de todos los españoles, que ya había calado a Tamames pic.twitter.com/tYf6716aqM — Marta Marcos (@MartaMarcos5) February 10, 2023

, un dels rostres de l'esquerra espanyola i dela finals dels anys setanta del segle passat, flirteja ambper convertir-se en el candidat a la presidència del govern espanyol en laque prepara el partit ultra. L'expresident de la Generalitatja va dir fa anys que encara tenia temps d'espatllar la seva biografia.Però Pujol no va ser l'únic. La, l'àvia de la mítica sèrie de la Televisió Espanyola, també va preveure aquest canvi radical de posicionament. En un capítol, Carlos Alcántara, el net de la família, li pregunta a una amiga: "". Aquesta, convençuda, contesta: "Un professor, i marxista de cap a peus".És aleshores quan Carlos deixa anar una frase que, dècades després, confirma la gran saviesa de la senyora Herminia: "". Els guionistes s'acabaven de convertir en els millors vidents del país. Són tants els capítols de la sèrie, que alguna havien d'encertar. "Tamames segur que no, no el coneixes bé", s'equivoca la noia per tancar una escena que s'ha viralitzat a les xarxes socials.

