Totes les escoles, connectades a Barcelona Energia

Ja hi hade Barcelonaa laal cent per cent i participada per l'AMB. Amb la connexió aels equipaments contribueixen a la transició energètica i esdevenen alhora consumidors i generadors d’energia verda i renovable.Es tracta de(161), les(103) i, centres d’educació especial, instituts d’educació postobligatòria, escoles d’adults i centres d’ensenyament artístic, entre altres oficines o serveis del Consorci d’Educació de Barcelona. De fet, un total detenenen funcionament.El volum de subministrament de les escoles que ara es connecten és d’aproximadament 30.963.116 kWh, l’equivalent al consum d’11.684 domicilis, i permetrà unen despesa energètica dels centres educatius.Després de quatre anys d’activitat, Barcelona Energia ha subministrat més de 812 milions de kWh d’energia renovable, cosa que ha suposat un estalvi de 122.000 tones d’emissions de CO2. A més, s’han incrementat els punts de subministrament en un 180% i s’ha passat dels prop de 4.000 punts inicials als 11.170 que té en l’actualitat. L’energia que subministra és equivalent al

