Nova promoció d'habitatge públic industrialitzat a Barcelona

AMB EL SUPORT DE

Comencen les obres dedeamb fusta al carrer de Pallars, al, que permetran obtenir nombrosos avantatges ambientals i de sostenibilitat. Serà una de les, juntament amb la promoció d’habitatge cooperatiu al pla dels Cirerers, a Nou Barris.Per aixecar l’edifici al districte de Sant Martí es faran servirde boscos explotats de manera sostenible, amb certificat PEFC , el sistema de certificat forestal més implantat arreu del món.Amb un mètode d’obra tradicional, un edifici d’aquestes característiques podria trigar fins a dos anys a construir-se, però aquest sistema industrialitzat amb peces prefabricades fa que el termini es redueixi ai, a més, en minimitza l’impacte en els entorns, amb menys soroll i menys pols. Es preveu que el cost d’aquesta promoció sigui de 5.034.960 euros i que els treballs s’acabin el primer trimestre del 2024.Les promocions amb fusta són una, fets amb, la primera aposta de la ciutat per crear habitatge amb el mínim impacte ambiental possible. Amb aquesta ja sónque s’han posat en marxa a la ciutat per ampliar el parc d’habitatge públic de

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor