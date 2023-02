Accident amb cinc vehicles implicats i un ferit crític a l'Ametlla de Mar

Aquest divendres a la tarda s’ha registrat un accident múltiple a l’, al quilòmetre 291-288 en direcció sud, al terme de. Segons les primeres informacions, són cinc els vehicles implicats en el xoc. Més avall, a l’autopista AP-7, hi ha circulació amb retencions també en sentit sud, a, per la caiguda d’arbres sobre la via.Per altra banda, el conductor d’un turisme ha estat traslladat enaquest divendres a l’en haver resultat ferit en l’accident que s’ha registrat a la carretera N-340, al terme de. El sinistre ha tingut lloc al voltant de les 14.20 hores, segons Trànsit, i s’ha produït pel xoc entre un camió i un turisme.Al lloc de l’accident hi ha acudit dues ambulàncies del, tres dotacions delsde la Generalitat i 4 patrulles dels. Inicialment, s’ha tallat la via i a mitja tarda es dona pas alternatiu.

