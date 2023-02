Reconeixement al contingut en català a internet: Cabrafotuda guanya el Premi Martí Gasull i Roig

, més conegut a les xarxes socials com, rebrà el premi a la innovació dels, que organitza la, a la gala que se celebrarà el dilluns 20 de febrer al. Amb aquest guardó, es reconeixerà la tasca del creador de contingut aen català.Per al jurat del, Cabrafotuda és un molt bon exemple de les potencialitats de la nostra llengua per als creadors de contingut, i premiar-lo "", amb l'objectiu final de confegir un aparador digital en la nostra llengua.Cabrafotuda demostra que defensar el català com una llengua d'oci no és una gesta impossible, tot i que sí una tasca relativament difícil. El que va començar com una resposta pràcticament instintiva contra aquells que feien estralls amb el valencià i la cultura del país, va acabar evolucionant en gags humorístics en defensa de. Cabrafotuda és l'exemple que mostra que fer contingut en català no està renyit amb l'èxit.

