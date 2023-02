Els exàmens de selectivitat, 15 minuts més llargs

El Ministeri d'Educació planteja que les proves de la selectivitat durin un quart d'hora més. En concret, proposa que la durada dels exàmens passi de 90 a 105 minuts. Així ho recull la proposta de proves d'accés a la universitat (PAU) que s'ha avançat aquest divendres a les comunitats autònomes.



El secretari d'Estat d'Educació, José Manuel Bar, ha compartit l'esborrany del reial decret que regularà la selectivitat, que manté l'estructura i el nombre d'exàmens, i els adapta al nou currículum. D'altra banda, l'esborrany presentat als governs autonòmics estableix una estructura per a la prova, que comptarà també amb un marc comú per a l'avaluació.

Segons ha informat el ministeri en un comunicat, és el nou model de prova cap al qual s'avança i s'ha treballat amb alumnes, famílies i experts, a més de les administracions i les universitats. Els estudiants que hagin obtingut el títol de batxillerat i vulguin accedir a la universitat s'examinaran de, la matèria obligatòria de lai d', que torna a ser obligatòria en aquesta etapa amb la nova llei d'Educació. A més, en aquelles comunitats amb llengua cooficial, com és el cas de Catalunya, també hi haurà un examen deEl resultat de les PAU suposarà el 40per accedir a la universitat mentre que la mitjana de batxillerat representarà el 60% restant. A més, com ja passava ara, hi haurà una fase d'admissió en què els estudiants podran fer fins a tres exàmens més amb els quals la nota màxima s'elevaria fins als 14 punts.

