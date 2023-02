Menys fronteres i més Mediterrània: l'aposta catalana per l'Euroregió

1.- Una proposta maragalliana

2.- Aragó, la primera baixa

3.- Plans d'acció per 1.551 milions

4.- Alineats contra el tancament de fronteres

5.- Presidència catalana durant l'1-O

6.- De l'Euroregió a la Macroregió

El president de la Generalitat,, presidirà l'en els propers dos anys. La presidenta d'Occitània, la socialista francesa, li va passar el testimoni aquest divendres en un acte a Tolosa de Llenguadoc . Va ser el motiu també perquè tots dos dirigents mantinguessin la seva primera trobada presencial.Fa dinou anys del naixement d'una Euroregió -l'any 2004- que ha anat guanyant protagonisme i àmbit de gestió, però que encara no ha assolit prou coneixement social. En tots aquests anys, l'Euroregió ha travessat la història de Catalunya i ha hagut d'afrontar diverses polèmiques polítiques. Ara, però, és percebuda des de la Generalitat com un instrument clau peren paraules del president de la Generalitat. I per avançar per fer de Catalunya un actor rellevant a la Mediterrània.Aquestes són les claus que ajuden a entendre l'Euroregió.Va serqui va proposar primer, el 2003, la constitució d'una Euroregió que havia d'incloure Catalunya, el País Valencià, l'Aragó, les Illes Balears, les regions franceses deli del, i el Principat d'Andorra. La proposta va provocar controvèrsia. Maragall, en aquell moment candidat a la Generalitat, va irritarque va considerar la iniciativa un atac a la idea d'Espanya., des de València, ja va deixar clar que no en formaria part. Andorra, per la seva banda, no hi va entrar perquè és un Estat.Sí que hi va entrar l'Aragó, en aquell moment presidit pel socialista. Això sí, a canvi de rebutjar-se el nom de, com proposava Maragall, que acabava d'encetar la seva presidència. Però Iglesias hi va ser per poc temps. Una moció del Parlament en favor de la integritat delva crispar les autoritats de Saragossa, i el 2006 l'Aragó va abandonar l'Euroregió. En canvi, amb Aznar ja fora de la Moncloa, el president balear, Jaume Matas, del PP, va acceptar formar-ne part. Pel que fa a una possible reincorporació de l'Aragó o una possible entrada del País Valencià, fonts properes a l'Euroregió expliquen que "no està sobre la taula".L'Euroregió és cada cop activa en els seus àmbits d'actuació. Eler aquest 2023 suposa 1.551 milions d'euros de despesa executada en tots els territoris que la constitueixen. L'any 2022 va dur a terme un total de. Entre els projectes engegats hi ha el Psamides, adreçat al desenvolupament sostenible dels ports esportius (amb una partida de 2,86 milions); el Wat'Savereuse sobre estalvi i reutilització de l'aigua en el sector turístic (1,59 milions); el CESAM, per promoure l'economia circular en el sector agroalimentari (2,7 milions) o el Carbon Farming Med per ajudar els agricultors a implementar de carboni (amb 2,79 milions). El paper de l'Euroregió en l'àmbit de la pés evident.L'Euroregió suposa una aliança de territoris per damunt de les fronteres interestatals. I això pot generar solidaritats en temes sensibles enfront algunes decisions dels governs estatals. Això s'ha vist en un dels problemes transfronterers més sensibles, com ha estat la decisió del prefectede tancar nombrosos passos fronterers al·legant motius d'immigració il·legal i lluita antiterrorista. En aquest tema, la societat civil de la Catalunya Nord ja ha aixecat la veu reclamant la reobertura fronterera. En això, Occitània i Catalunya s'han alineat. El novembre passat, totes dues comunitats junt amb Euskadi i la resta de territoris de la Comunitat de Treball dels Pirineus, van reclamar la reobertura dels passos. Aragonès i Carole Delga han refermat aquesta posició aquest divendres L'anterior presidència catalana de l'Euroregió va transcórrer entre el juny de 2017 i el febrer de 2019. Just en el moment més tens del procés sobiranista i amb. Però l'Euroregió té una personalitat jurídica pròpia i no es va veure afectada en les seves activitats per l'aplicació del 155. Cap representant del govern espanyol hi va jugar cap paper en aquest període.És una idea repetida aquests dies des de totes les instàncies del Govern implicades en l'Euroregió. Aquest organisme ha de servir com a plataforma per avançar en una visió més ambiciosa del paper de Catalunya a la Mediterrània. Hi ha en l'horitzó el projecte de la Macroregió, una figura contemplada a Brussel·les que implica la coordinació d'estats de la UE amb tercers països. Laaplegaria estats del sud d'Europa i d'altres deli el paper geopolític de l'Euroregió -que uneix l'arxipèlag balear i territoris continentals- es considera important per consolidar aquesta perspectiva.

