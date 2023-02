Rescatats una mare i el seu fill després de 101 hores sepultats per les runes a Turquia

Rescatats un pare i el seu fill després de 90 hores

Els serveis d'emergència dehan aconseguit rescatar amb vida una mare i el seu fill de deu anys després de 101 hores atrapats sota la runa d'un edifici destruït a la ciutat de, a la província homònima, després dels terratrèmols registrats dilluns al sud del país i a Síria . La mare i el fill, tots dos amb ferides, han estat traslladats en ambulància a un hospital proper per rebre atenció mèdica.Després d'hores de treball retirant restes de la construcció derruïda al districte de, els equips de recerca i rescat han trobat la, de 32 anys, i el seu fill, de 10 anys, segons ha informat l'agència estatal turca de notícies, Anatòlia. L'ús de càmeres tèrmiques i dispositius d'escolta d'àudio han estat clau per trobar-los.Cada hora que passa es fa més difícil trobar persones amb vida, ja que elsense la ingesta d'aigua o menjar en desastres com aquest és de. L', que depèn del, ha indicat que prop de-entre els quals hi ha equips internacionals i ONGs- treballen a les zones afectades. S'han enviat grans quantitats d'equipament de rescat, menjars, béns de primera necessitat i grups d'ajuda psicosocial.Paral·lelament, s'ha produït un altre miracle quan els serveis de rescat han trobat amb vida un altre pare i el seu fill que portaven 90 hores sota les runes a la ciutat d', a la província d'. Després del rescat, el pare i la seva filla han estat portats a un hospital després de rebre primers auxilis, tot això entre aplaudiments als serveis de rescat.

