Neix «La Mola», el primer projecte d'habitatge cooperatiu a Terrassa

Cartell promocional de l'habitatge cooperatiu de Sostre Cívic Foto: Cedida

Com són els habitatges?

Les quotes

Quota mensual a abonar segons el tipus d'habitatge Foto: Cedida

L'entitatha impulsat el primer projecte d'habitatge cooperatiu a Terrassa, . La cooperativa ha recuperat un edifici fins ara en desús i propietat d’una entitat financera, per oferiri assequible al municipi del"des d’una gestió col·lectiva, de vocació pública i no-especulativa".El bloc de pisos es troba al barri deconcretament al número 77 del carrer Mare de Déu dels Socors, i compta amben règim de cessió d’ús, un model d’accés a l’habitatge alternatiu a la compra i el lloguer. Es tracta d’un edifici construït el 2015 iElper a les persones interessades a viure en un d'aquests habitatges es troba actualment obert, i finalitza el 28 de febrer. Per a més informació sobre elsper tal de poder presentar la sol·licitud, es pot consultar la web de l'entitat. Tots els habitatges disposen d'i l'edifici compta ambDos d’aquests estan situats a la tercera planta, els quals disposen d’una planta àtica amb terrassa. A més, cal tenir en compte quede la Mesa d’Emergència i seran assignats per part de l’Ajuntament de Terrassa. A més, la reforma dels habitatges es va centrar enPer aquest motiu, s'instal·laranper cobrir part de la demanda elèctrica de l’edifici. En cas que la demanda energètica sigui inferior a la producció, es vendran els excedents i es repercutirà a la factura en forma de compensació. Pel que fa a la calefacció i l'aigua calenta, es posarà en marxa elAmb la posada en marxa d’aquest sistema s’aconseguirà reduir la factura de gas.Per accedir a un dels habitatges cala la cooperativa Sostre Cívic, amb unaque oscil·la entre els, part de la qual es recupera en deixar l’habitatge. Els usuaris, pagant una, que inclou taxes, connexió a internet, un fons de manteniment de l’edifici i les despeses comunitàries. Els consums privatius – llum, aigua i gas- els abona cada veí.Els veïns han de complir elsi complir uns mínims de solvència. La quota mensual, expliquen des de Sostre Cívic, “”. La cooperativa preveu que l’entrada a viure a l’edifici sigui durant els mesos de

