Noves evidències incriminen Alves en el cas de la violació a Sutton

Quina és l'última versió d'Alves?

A l'espera del recurs ​

La cosa se li complica a. L'exfutbolista del Barça dorm des de fa setmanes a la presó de Brians 2 acusat d'unla matinada del 31 de desembre a la discoteca Sutton de Barcelona. Fins ara, Alves ha canviat múltiples vegades la sevadels fets. En canvi, la noia ha explicat sempre el mateix. I, de moment, lesque va trobant la policia i el relat de la nit dels testimonis l'avalen. L'última evidència podria ser la que dictés sentència definitiva per a l'esportista d'elit i és que trenca, totalment, amb l'última versió que ha donat.Aquest divendres El Periódico ha avançat que la policia ha trobaten fins a quatre llocs diferents. El mateix dia en què s'hauria comès l'agressió, la noia va ser traslladada en ambulància a l'Hospital Clínic -centre de referència en aquests casos-, on li van fer un examen forense que va recollir mostres biològiquesen què van aparèixer restes de semen. També en van trobar a la sevai en el vestit que duia la fatídica nit, que va lliurar a la comissaria dels Mossos dos dies després per formalitzar la denúncia. L'últim lloc en què s'han detectat mostres d'ADN és al mateixde Sutton on presumptament es va produir la violació. Segons ha dictaminat l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses,, que va lliurar voluntàriament a les autoritats una mostra del seu ADN abans d'entrar a presó.En l'últim relat de la nit fet pel futbolista, va assegurar que la noia li va fer una fel·lació al lavabo de la discoteca i que la seva "interacció" no va anar a més. Una, però,, ja que les restes de semen només poden arribar a la vagina si hi ha penetració. A més a més, l'informe de lesions que va fer el Clínic a la noia la nit de la presumpta agressió recull que es va fer unacompatible amb el relat dels fets que ella fa, que és de picabaralla amb l'ex del Barça. I per acabar-ho d'adobar, els Mossos també han trobat setde la víctima que, per la seva localització, quadren amb la seqüència de moviments que descriu.Ara, Alves, espera queestimi o rebutgi el recurs que ha presentat el seu nou advocat, Cristóbal Martell , demanant la seva llibertat provisional. Martell afirma que no hi ha risc de fuga, qüestiona els indicis existents i qualifica de "tendenciosa" la investigació de la policia catalana. Malgrat això,, que defensa els interessos de la jove,. Consideren que les evidències són sòlides i que sí que hi ha risc que no es presenti el dia del judici per acatar les possibles conseqüències que se'n puguin derivar.

