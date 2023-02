Albert Blaya: l'anàlisi de futbol del segle XXI a través de les xarxes

El perfil Nom complet: Albert Blaya Sensat

Plataformes: Twitch | Twitter

Temàtiques: Esports | Futbol | Anàlisi



Obres paral·leles:

- Periodista de Relevo, mitjà del grup Vocento

- Col·laborador de mitjans com RAC1 o Catalunya Ràdio

- Col·laborador d'altres canals de Twitch, com Jijantes FC



Contingut:

PORTFOLIO DE MIS ANÁLISIS DEL FC BARCELONA



En este hilo adjuntaré todas #LaLupa de la temporada en orden cronológico para que las podáis consultar mucho más fácilmente.



¡Gracias por el apoyo! — Albert Blaya Sensat (@Blayasensat) August 25, 2021



Albert Blaya SensatEsports | Futbol | Anàlisi- Periodista de Relevo, mitjà del grup Vocento- Col·laborador de mitjans com RAC1 o Catalunya Ràdio- Col·laborador d'altres canals de Twitch, com Jijantes FC

El periodisme esportiu fa dècades (més d'un segle) que fa cròniques sobre partits, analitza jugadors, estudia esquemes, desgrana entrenadors i busca fins a l'últim racó d'estratègia dels partits de futbol. Des dels mètodes més rudimentaris a través del text publicat en paper als grans desplegaments interactius i audiovisuals que es permet la tecnologia actual. Ara bé, com el llenguatge amè i directe de Twitter existeixen poques plataformes.(Manresa, 1998), periodista esportiu que va trobar un espai immens a través dels fils de tuits per desbordar les seves capacitats analítiques al voltant dels partits de futbol., un seguit de fils a la xarxa social que desgranava a través d'imatges que havia passat als partits (fos el Barça, el Madrid, equips de la Premier...) i que li va servir de trampolí per obrir-se pas en altres plataformes: des de Twitch fins al periodisme tradicional., va fer el salt a Madrid amb el nou digital Relevo, on desplega les seves capacitats analítiques a través de peces multiplataforma. La comunitat futbolera de Twitter té aquest comunicador català com un dels referents en l'anàlisi esportiva,

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor