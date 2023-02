Quin és el carrer més curt de Barcelona? Només té 5 metres

L'origen d'un nom que es remunta al segle X

Moltes vegades passegem persense adonar-nos de tot allò que ens envolta. I és que la ciutat comtal està repleta de curiositats a cada carrer. De fet, de carrers es calcula que n'hi ha unsentre grans vies, avingudes, places i altres espais públics. Alguns són molt llargs i hi viuen pràcticament només els cotxes, com l'avinguda Diagonal. Altres són tan petits que amb prou feines hi cap el silenci, comL'Anisadeta, amb els seus escassos cinc metres de llarg, és. Hi ha plànols que ni tan sols l'inclouen. De fet, per a Google Maps no existeix a no ser que el busquis directament al cercador. Però el cert és que hi és i el pots trobar al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera ().Algunes fonts històriques han detallat que el nom d'aquest carrer de rècord té l'origen en unadel segle X anomenada Ca La Nisadeta, on se servia -sobretot als treballadors portuaris de l’època-, una beguda que també era coneguda popularment com l'“anisadeta".Actualment, en aquesta via de la zona del Born, a tocar de Santa Maria del Mar i just a l’entrada del carrer dels Canvis Vells, hi queda més aviat poca cosa. Potser, també, perquè no hi ha espai per a més. Al llarg dels seus cinc, però aprofitats metres hi trobem el lateral d’unbaix i, a l’altra banda de la via, una entrada a la taverna, que té el seu accés principal a la plaça de Santa Maria.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor