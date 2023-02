La ciutat catalana que ha estat dissenyada com la península Ibèrica

Hi ha un municipi a Catalunya que és clavat a la. Sí, per surrealista que sembli la ciutat deva ser dissenyada de tal manera que l'organització dels seus carrers i carreteres s'assemblin a l'espai geogràfic que aglutina, la resta de l'El municipi del, d'uns 13.000 habitants, va ser construït als anys setanta basant-se en els noms i posicionaments de les principals carreteres de l'Estat i de Portugal, a banda de comptar també ambque fan referència a balls tradicionals de diferents territoris.Així doncs, l'avinguda del Cantàbric i la del Mediterrani es troben als límits de la ciutat, en la qual també hi ha carrers com el de la, lao l', situades emulant el mapa de la península Ibèrica. Fins i tot hi ha protagonisme per les, amb el carrer d'. Les escoles, com els balls tradicionals: La Sardana, La Jota o Las Seguidillas, entre altres.

