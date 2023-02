Així és com hauria de canviar la paga de les teves criatures segons l'edat

Per tant... És bona idea l'assignació?

Quin import és el més aconsellable?

1 de cada 2 famílies dona paga

Laque moltes famílies donen als seuspot ser un bon mètode per ensenyar-los. Almenys això és el que indiquen alguns experts i expertes. "Encara que siguin cinc euros a la setmana, el tema no és la quantitat. És que els nens i nenes entenguin que els diners són limitats, que els han de gestionar fins a la pròxima paga. Veure quina part va a una despesa fixa, a oci, a estalvi...", ha assegurat a La Vanguardia una professional de l'equip a l'Estat de PixPay, una aplicació d'estalvi entre nens i adolescents,Les dades ens diuen cada any que a Espanya falta cultura administrativa. Potser és per això que hi ha tanta gent que suspèn en la gestió dels diners. Evitar arribar a final de mes escanyat o tenir una pila de deutes implica, en part,. Aprendre-ho des de ben petits i petites pot ser el gran què, tal com apunten els i les especialistes.Sempre que ens sigui possible i no ens hagi de suposar un desajust en els comptes de la llar, és recomanable donar una paga a les criatures. Però a partir de quants anys hem d'implementar aquest sistema? Segons Arce, entre els sis i els vuit anys els nens i nenes ja comencen a entendre què són els diners, però no és fins que fan 10 que estan preparats per gestionar-los, però no de qualsevol manera. L'economista i professor associat d'Esadea partir dels 10 anys ino hauria d'existir paga com a tal. És a dir, només hauríem de donar diners als nostres fills i filles per a, com ara el berenar o una sortida.El mestre d'Esade coincideix amb la treballadora de Pixpay en què la mesura que avança el temps. D'aquesta a manera, a partir dels 15 anys ja sí que podríem donar-li una paga setmanal. I, al voltant dels 20, fer que aquesta assignació sigui mensual.Trías de Bes comenta que el que s'ha de fer és uno filla a l'any sense comptar l'alimentació i les primeres necessitats. Després, ho hem de sumar tot i, sobre aquesta base, establir una paga. "Donar una assignació i després passar-li diners perquè pagui el gimnàs, la benzina o unes classes d'anglès no val", precisa. "L'important és que aprengui a administrar i deixar de traspassar despeses a la família", afegeix l'expert que apunta que aquesta pot ser una manera perquè s'adoni de quins costos valen la pena i quins no. A més a més, en aquestes, argumenta, s'ha de pensar que la paga és com un. Un pacte que si no es compleix, sempre es pot repensar.Un estudi de PixPay ha revelat quede les famílies espanyoles dona paga a les seves criatures. Això, sobre una mostra de 2.000 nens i nenes. Per filar més prim, segons les seves dades, entre els 10 i els 12 anys reben una mitjana de 23,2 euros al mes, entre els 12 i els 14 s'arriba als 29,35 euros, entre els 14 i els 16 s'eleva a 36,15 euros, i entre els 16 i els 18 la mitjana és de 46,6 euros.Per territoris,En el costat contrari, és menys comú a Castella i Lleó (47%). Els nens i nenes de La Rioja també són els que més diners reben de mitjana, amb 38 euros mensuals, seguits dels navarresos amb 30,7 euros. A Madrid la xifra cau a 22 euros, amb el 56% dels pares que donen paga. I a casa nostra,a les criatures que ronda, de mitjana, els 20 euros. Arce comenta que, sovint, "les famílies estan dividides entre aquelles que donen la paga de manera regular i les que van donant diners al seu fill o filla en funció del que necessitin: berenar, cinemes, excursions o emergències".

