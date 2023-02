Part per sorpresa al CAP de Deltebre: «Va ser emotiu i preciós»

El(CAP) deva viure un fet poc freqüent aquest dijous. I és que una dona va entrar per urgències a l'ambulatori i es va posar de part. No va haver-hi temps per derivar-la a l'hospital pertinent, el dede, i el nounat va néixer allà mateix.El personal sanitari del centre va ajudar a la mare durant el part. Segons confirma el," tot va anar molt bé". Fonts delde Deltebre afirmen també que va ser "un moment preciós, tot va anar perfecte". I és que tot i no ser freqüent, per si es dona el cas, com en aquesta ocasió, disposen d'un quid preparat per poder atendre les parteres i els nounats. "Tot va anar perfecte i va ser un moment molt emotiu i preciós", apunten.

