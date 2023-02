Ucraïna denuncia l'entrada de dos míssils russos a territori de l'OTAN

Les Forces Armades d'Ucraïna han assegurat queaquest divendres, país membre de l'OTAN. Una informació que les autoritats romaneses encara no han confirmat.El comandant en cap de l'exèrcit ucraïnès,, ha detallat a través del seu compte de Telegram que dos míssils del tipus Kalibr han creuat territori dei, posteriorment, de Romania, abans d'entrar a Ucraïna. Segons ha assegurat, els projectils haurien estat disparats des del mar Negre.Segons els mitjans locals, un portaveu del Ministeri de Defensa romanès,, ha advertit en una primera reacció que no tenen confirmació oficial de l'incident, que en el seu cas tindria especial importància perquè es tracta d'un país integrat a l'Aliança Atlàntica. Per la seva banda,en un comunicaten el seu espai aeri, en unes hores que, a més a més, coincideixen amb les dades facilitades inicialment pel militar ucraïnès. El govern moldau ha condemnat el que considera una violació de la seva sobirania i ha subratllat que vigila de prop la situació.El Ministeri d'Exteriors de Moldàvia jaa la capital, Chisinau, per traslladar-li personalment el seu malestar i reclamar-li de nou que Moscou posi fi a la invasió d'Ucraïna, que ja ha derivat en altres ocasions en caigudes de projectils en sòl moldau o en talls del subministrament elèctric.

