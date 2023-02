El Govern porta el 112 als joves: «Us empodera en cas d'emergència»

Elha commemorat aquest divendres elamb una taula rodona a l'de, des d'on ha encetat una campanya per aproximar el telèfon d’emergències de laa la joventut. L'acte, introduït per, ha començat amb una taula rodona presentada per la mateixa portaveu de l’executiu i en què hi han intervingut, directora del CAT112;, directora general de l’Alumnat; i els influencersFornós ha destacat la jornada com una bona oportunitat per divulgar uni per poder arribar a tota la ciutadania mentre que Chillida ha volgut remarcar de la nova campanya que es presenta amb la intenció de "" els més joves. A la sala, de fet, bona part del públic era d'estudiants de l'institut badaloní, situat al. També hi eren el conseller d'Interior,, i el d'Educació,, que han estat els encarregats de cloure l’acte.Entremig dels diferents vídeos que es reproduïen de la campanya per fer arribar el 112 a la ciutadania més jove, elstambé han aportat les seves experiències amb el telèfon d’emergències de la Generalitat. El cantant Edu Esteve, per exemple, ha relatat una ocasió en què va necessitar unapel seu pare i gràcies a una trucada del 112 va arribar de manera immediata.Per la seva banda, Grivé -"pare" de la campanya, segons Plaja- ha recordat que "no cal fer-se el" i que davant un situació d'emergència el més efectiu és trucar a aquest telèfon. Farners també ha introduït la "" de no tenir clar si el que s'està vivint o veient és una emergència, però tal com li ha replicat Fornós, davant el dubte "sempre" s’ha de trucar. El 112 rep, el que equival a més de tres milions a l'any. Plaja ha tancat la xerrada apuntant, a tall de conclusió, que el "merder" ja no te l’estalvies, però el 112 farà que tot vagi "una mica millor".Per cloure l'acte, Cambray ha reivindicat el 112 com un número que empodera qualsevol persona davant situacions d'emergència. "Volem que tots els joves del país coneguin el 112 i el facin servir amb", ha remarcat, a la vegada que ha apel·lat alspresents a la sala a "no dubtar" i trucar en cas que es consideri necessari. Al seu torn, Elena també ha reiterat que el servei del 112 és "eficaç, útil i gratuït" i s'ha dirigit també als alumnes de l'institut badaloní: "Sou necessaris perquè estiguem al cas de les coses que passen i que puguem activar els serveis en cas d'emergència". "Viure enserveix perquè quan estem fotuts ens ajudem", ha conclòs.

