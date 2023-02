Mor una nena de 12 anys per peritonitis després d'anar tres vegades a urgències

Pateix dues parades cardiorespiratòries

El dimecres coneixíem que l'Institut Català de la Salut () havia estat condemnat a indemnitzar la família d'un noi de 15 anys queva morir per unapurulenta que no se li va diagnosticar tot i que va visitar el servei d'urgències reiteradament. Dos dies després, l'Enma, una nena valenciana ded'unaque ningú ha sabut diagnosticar encara que, com el menor de Barcelona, també va anar fins a tres vegades a urgències, i fins i tot de centres diferents. Ara, la seva família es planteja denunciar davant el que consideren una possibleLa petita va estar gairebé una setmana tancada a casa, amb, unen augment i. Els i les professionals dels centres hospitalaris que la van tractar només li van fer una anàlisi d'orina, que no va revelar res fora del normal. Dos metges de-localitat a pocs quilòmetres del seu poble, Xèrica (País Valencià)- li van arribar a dir a la família que el que tenia la seva filla era unestomacal o bé queli havia de baixar per primer cop. En tot moment es va descartar l'apendicitis: "No podria ni caminar".A l'Hospital de Sagunt, a 70 quilòmetres de casa seva, van rebre el mateix diagnòstic. Li van fer una anàlisi d'orina i la van enviar cap a casa. El pare de la criatura, però, ha relatat a El País que la seva filla feia molt mala cara i que "no podia ni caminar dreta". Després de tota una setmana de dolor, l'EnmaLa família la porta de seguida al centre d'urgències de Viver i allà entra en parada cardiorespiratòria.Immediatament després, truquen el 112, que envia una ambulància per traslladar la menor a l'Hospital la Fe de València, on s'havia de sotmetre a una. La petita, però, pateix una segona parada cardiorespiratòria tot just arribar. Van intentar reanimar-la durant hores, però sense èxit. Finalment, va morir al voltant de les dues de la matinada. Segons ha detallat la seva família, la causa de la mort és una "peritonitis purulenta”, una. Aquest dilluns passat a Xèrica hi ha hagut un dia de dol oficial per la nena, filla d'un regidor i una estanquera.

