Qui sí que farà costat a Borràs a les portes del TSJC serà l'ANC, amb una delegació encapçalada pel vicepresident, Jordi Pesarrodona, i el Consell per la República, entitat de la qual Borràs n'és membre. Totes dues entitats són properes a les tesis que defensa la presidenta de Junts i consideren que no podrà tenir un judici just al TSJC

Xavier Trias, candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona, no acompanyarà la presidenta del partit en la concentració, tal com ha avançat Nació. Segons diverses fonts consultades, l'exalcalde de la ciutat optarà per no formar part per motius d'agenda de la concentració organitzada pel partit i per l'entorn més directe de Borràs, que ha mobilitzat sis autobusos. "Trias té reunions de feina agendades des de les vuit del matí de fa dies", sostenen les mateixes fonts. El candidat de Junts ja ha compartit aquesta decisió amb la màxima representant del seu partit. L'expresident de la Generalitat Artur Mas tampoc no hi serà. La cúpula del partit sí que farà costat a la seva presidenta.

09:11 Desenes de concentrats s’apleguen sota l’Arc de Triomf per rebre Laura Borràs abans que arrenqui el judici. D’Òmnium Cultural, que no hi és com a entitat, hi ha Joaquim Forn i Joan Vallvé

09:09 Unes desenes de persones es concentren al TSJC per donar suport a Laura Borràs quan falta mitja hora perquè comenci l’acte de suport

Comencen a arribar a les portes del TSJC els primers manifestants que faran costat a Laura Borràs abans que arrenqui el judici. Junts ha noliejat sis autobusos per acompanyar la seva presidenta en la primera jornada de la vista oral.

A poques hores de la vista oral, Borràs ha anunciat a través de Twitter que necessita fer "una pausa en la seva vida pública". La presidenta de Junts ha dit en aquestes properes setmanes s'ha centrar en defensar la seva innocència i tenir cura dels seus. "Aquest judici sempre ha tingut un objectiu molt clar", ha afirmat. Aquest "parèntesi" es mantindrà mentre duri la vista oral, que s'allargàra fins a l'1 de març.

Arriba un moment decisiu.



Necessito fer una pausa en la meva vida pública, dedicada als altres, i centrar-me en el que és primordial, que és defensar la meva innocència i tenir cura dels meus i que els meus puguin tenir cura de mi.



