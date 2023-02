Notícies del 9 de febrer de 2023

21:28 Els catalans acollim o desacollim?



Es respira un ambient de germanor entre tots els presents a l’acte, organitzat per l’associació Punt de Referència. Abraçades i bones paraules entre un públic que espera l’inici de la trobada al Teatre de CCCB: Volem Acollir? El projecte rep el nom de les manifestacions de l’any 2017 a Barcelona. Unes reivindicacions on es podia llegir en cartells: “Volem acollir!”. Però, realment els catalans i les catalanes hem acollit tot aquest temps?

19:10 Front comú per «recuperar» el català a Google



El Govern i diverses entitats que treballen per la llengua catalana en tots els àmbits s'han conjurat aquest dijous per solucionar conjuntament i de manera coordinada el problema amb el biaix en els resultats cap al castellà en els cercadors d'internet. El Govern afirma que des que es va detectar, ha mantingut reunions amb representants d'empreses com Google i assegura que la situació afecta diverses llengües.

19:16 El Parlament insisteix al Govern que haurà d'incloure la Ronda Nord als pressupostos del 2023



El Parlament ha tornat a defensar la Ronda Nord del Quart Cinturó i l'ampliació de l'aeroport del Prat. En concret, ha insistit en la inclusió de la Ronda Nord als pressupostos del 2023. Així consta en el punt d'una moció de Cs aprovada aquest dijous que ha obtingut el suport del PSC, Junts, Vox, Cs i PP. En canvi, ERC, En Comú Podem i CUP hi han votat en contra. "Quan se signi el conveni per fer aquesta via (...), el Govern no inclourà la transferència de recursos de l'Estat? No s'ho creu vostè ni el seu grup parlamentari", ha preguntat el diputat del PSC Jordi Terrades al republicà José Rodríguez, que ha negat que el Govern hi destini "un sol euro" dels comptes d'enguany. D'altra banda, la cambra defensa "ampliar l'estructura d'aterratge i l'enlairament" de l'aeroport del Prat. El PSC hi ha votat a favor, tot i que en l'acord de pressupostos amb ERC van pactar únicament augmentar la capacitat d'aquesta infraestructura.

19:06 El Parlament demana al Govern que contempli accions per si cal recuperar béns immatriculats per l'Església



El Parlament ha demanat al Govern que estudiï si calen "accions" per recuperar béns immatriculats per l'Església. En un punt d'una moció de la CUP aprovada aquest dijous amb els vots favorables de tota la cambra menys Vox, Cs i PP, la cambra insta l'executiu a fer aquest pas després de fer un cens de béns immobles "on es recullin totes les finques afectades per les immatriculacions a favor de l'Església". Així, vol que es requereixi a les autoritats eclesiàstiques pertinents que en sis mesos com a màxim aportin el llistat integrar dels béns inscrits al seu favor. El Parlament pretén que el Govern insti la Moncloa a crear un grup de treball que "detecti i treballi per reparar i solucionar el greuge causat per aquestes immatriculacions".

17:30 Barcelona redueix els accidents de trànsit el 2022 però registra més morts



La ciutat de Barcelona va registrar durant l'any 2022 un total de 7.202 sinistres de trànsit amb víctimes, un 22,15% menys respecte a l’any 2019 i un 2,78% més respecte al 2021, molt marcat per les restriccions de mobilitat a causa de l’emergència sanitària. Es van produir 23 morts, gairebé el doble que els dos anys covid, però un més que el 2019. Hi va haver 9.042 ferits, un 23,6% menys, dels quals 172 van ser greus, un 14,8% menys. En total hi ha hagut un 23,5% menys de víctimes i un 13% menys de víctimes greus. Dels 23 morts, 16 eren motoristes i cinc vianants i 17 eren homes. L'Ajuntament se centra a reduir la velocitat mitjançant diverses mesures com els radars, detectar els positius per alcohol i protegir els més vulnerables.

16:33 Moviment de la defensa de Borràs per intentar contrarestar els pactes amb la Fiscalia



Poques hores abans del judici pels contractes a la Institució de les Lletres Catalanes, la defensa de Borràs ha fet un moviment per contrarestar l'acord amb la Fiscalia dels altres acusats, Isaías Herrero i Andreu Pujol, per incriminar la presidenta de Junts. Els advocats de Borràs diuen que Herrero i Pujol, que fins ara eren "coacusats", s'han transformat en "coacusadors". Per això, Gonzalo Boye i Isabel Elbal demanen al tribunal que, per preservar "mínimament" el dret de defensa de la dirigent independentista, puguin intervenir sempre últim lloc, perquè, a la pràctica, després de l'acord, Borràs passa a ser l'única acusada. En l'escrit, de dues pàgines, la defensa diu que ha de poder parlar en l'últim torn per defensar Borràs d'unes acusacions que "evidentment seran compensades, bonificades o pagades". La defensa reforça la seva petició amb una sentència del Tribunal Suprem de 2018.

16:19 L'AMI no acompanyarà Borràs al TSJC



L'Associació de Municipis per la Independència (AMI) tampoc acompanyarà Laura Borràs al TSJC. Tal com ha pogut saber l'ACN, l'entitat ha decidit no assistir aquest divendres al matí a les portes del tribunal, on Junts han fet una crida per donar suport a la seva presidenta. L'AMI, que presideix l'alcalde de l'Ametlla de Mar, Jordi Gaseni (ERC), argumenta que l'entitat sempre ha donat suport als encausats per "temes relacionats clarament amb la independència" i en la defensa del país, els drets i les llibertats. El Govern, el Parlament, ERC i la CUP tampoc assistiran a la convocatòria per acompanyar Borràs. Sí que hi anirà el vicepresident de l'ANC, Jordi Pesarrodona.

14:43 Els Bombers treballen en un incendi a l'Eixample de Barcelona



Els Bombers de Barcelona treballen amb sis dotacions en un incendi a l'Eixample de la capital catalana, al número 261 del carrer d'Aragó, just entre el passeig de Gràcia i la rambla de Catalunya. Segons testimonis, el foc ha començat prop de les 14 hores d'aquest dijous. Diversos veïns han recollit vídeos i imatges de la columna de fum, visible des de llocs propers de la ciutat. Es desconeix com s'ha produït l'incendi i a qui ha afectat.

11:07 ERC, la CUP, Podem i Bildu salven la llei de benestar animal que exclou els gossos de caça com volia el PSOE



Els vots de PSOE, Podem, ERC, Bildu i la CUP garantiran l'aprovació del projecte de llei de protecció, drets i benestar animal que es debat aquest dijous al ple del Congrés dels Diputats i que exclou els gossos de caça i altres animals de treball de la seva aplicació -com volia el PSOE- a pesar que Podem considerava que tots els animals havien de gaudir de la mateixa protecció i havia anunciat el seu vot en contra tret que s'eliminés aquesta excepció.



10:51 Un assaig clínic liderat per Vall d'Hebron mostra l'eficàcia d'un fàrmac per reduir la mortalitat de l'ictus més comú



Un assaig clínic liderat per Vall d'Hebron mostra resultats en seguretat i eficàcia d'un fàrmac per reduir la mortalitat d'un ictus isquèmic, el tipus d'ictus més freqüent i que es produeix per una disminució important del flux sanguini que rep el cervell. L'assaig APRIL, de fase 1b/2a, ha comptat amb 151 pacients, homes i dones de 18 a 90 anys, de catorze hospitals de referència en recerca i assistència de malalties neurovasculars a Espanya i França. L'estudi, que ha dividit en grups els pacients, demostra que el grup que va rebre dosi alta del fàrmac, anomenat ApTOLL, va demostrar una disminució de la mortalitat del 18% al 5% en comparació amb el grup de placebo.