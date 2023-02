El Govern vol convertir el Lluçanès en la comarca 43 abans de les municipals

A la reunió de Govern d'aquest dijous hi han participat els representants municipals del Lluçanès, excepte el de Sant Agustí. Foto: ACN



"Que no quedi ningú enrere"

Uns resultats "complexos"

El Govern vol desencallarperquè sigui realitatAixí ho ha anunciat el secretari de Governs Locals i Relacions amb l'Aran, David Rodríguez, que s'ha reunit aquest dijous amb els alcaldes del Lluçanès per anunciar-los que el Govern "entoma" la creació de la nova comarca. Una voluntat quequan es va fer una consulta on va guanyar el "sí" amb un 70,73% dels vots.Els resultats van ser complexos, ja que el 'sí' es va imposar a vuit municipis i el 'no' a cinc. Els alcaldes valoren positivament la voluntat del Govern, però admeten que la realitat és "complexa" i queLa trobada, que s'ha hagut de posposar en diferents ocasions, arriba només uns mesos abans de les eleccions municipals. Ara,i, de moment, no descarta cap proposta. "En aquests moments ens emportem deures", ha assegurat el secretari de Governs Locals i Relacions amb l'Aran, David Rodríguez, després de la reunió amb els alcaldes, que s'ha allargat durant més de dues hores.La voluntat del Govern és que la comarca del Lluçanès pugui ser realitat abans de les eleccions municipals del 28 de maig, ha subratllat Rodríguez. "La qüestió és que cal donar resposta a una ciutadania que, en el seu moment, ja es va manifestar", ha subratllat.En tot cas, si s'arriba a un acord, s'haurà de passar pel tràmit parlamentari i, per tant, caldrà el suport d'altres forces polítiques.A la reunió hi han participat tots els alcaldes del Lluçanès, a excepció del de Perafita, que ha delegat la seva presència a un regidor, i tampoc hi ha assitit el de Sant Agustí de Lluçanès.ha valorat positivament la voluntat del Govern, però admet que la realitat és "complexa" i demana que es trobi la fórmula perquè el Lluçanès tiri endavant "sense deixar ningú enrere". En canvi, altres alcaldes, com Josep Maria Freixanet, d'Olost, veuen precipitada la voluntat del Govern i desconfien de la pressa., ha subratllat a la sortida.com Sant Bartomeu del Grau, Sant Agustí de Lluçanès, Sant Boi de Lluçanès, Sant Feliu Sasserra i Santa Maria de Merlès. L'entrada de Montserrat Barniol, també alcaldessa d'Alpens, com a delegada del Govern a la Catalunya Central després del trencament del Govern entre ERC i Junts ha estat clau en el desencallament d'aquesta situació. Només assumir el nou càrrec, Barniol (ERC) ja va deixar clar que la creació de la comarca del Lluçanès seriaque assumia per "justícia democràtica i respecte als resultats". Barniol sempre ha estat una clara defensora de la creació de la nova comarca.El Parlament va aprovar l'abril de 2015 la creació de la comarca del Moianès -integrada per 10 municipis i 13.000 habitants- després de 27 anys sense constituir-ne cap de nova. En aquell cas també es va fer un procés participatiu amb un 80% de vots a favor de la creació de la nova comarca.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor