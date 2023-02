Laura Borràs no participarà en actes públics ni a les xarxes mentre duri el judici

Arriba un moment decisiu.



Necessito fer una pausa en la meva vida pública, dedicada als altres, i centrar-me en el que és primordial, que és defensar la meva innocència i tenir cura dels meus i que els meus puguin tenir cura de mi.



Obro parèntesi… pic.twitter.com/WBuWeEnoCZ — Laura Borràs 🎗 (@LauraBorras) February 9, 2023

afronta aquest divendres el primer dia de judici al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) , que s'allargarà fins l'1 de març, per la causa dels contractes irregulars quan dirigia la. La vigília de la cita als tribunals, la presidenta de Junts ha compartit un vídeo a les xarxes socials anunciant un "" en la seva activitat pública mentre duri el procés.Borràs s'enfronta apels delictes de, per haver adjudicat presumptament 18 contractes a un conegut seu, el també acusat. El seu entorn, però, ha mirat de convertir la causa en una més de les diverses causes contra l'independentisme.", ha explicat. Ho farà acompanyada pel seu partit, l', eli els seusmés fidels, que comparteixen el relat, però no pel, lai l', que no consideren que Borràs sigui víctima d'una persecució política, com denuncia.", ha admès, alhora que ha volgut agrair les mostres de suport que els seus seguidors "sempre" li han fet arribar. "", ha demanat. Per això, ha deixat un correu electrònic on rebre tot aquest afecte. Per acabar, ha llançat un dard a l'Estat i ha lamentat que hagi de demostrar amb proves "la seva innocència". "", ha dit.

