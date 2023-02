Qui farà costat a Borràs i qui evitarà la foto amb ella a les portes del TSJC?

Junts hi serà, Trias no

L'ANC, el Consell i els seguidors de Borràs

La fotografia ha quedat força clara. Només, l', eli els seus seguidors més fidels faran costat ael primer dia de judici al(TSJC). La resta de l'independentisme, incòmode amb els arguments que ha esgrimit Borràs durant els darrers anys d'instrucció de la causa, no participaran de la concentració de suport organitzada aquest divendres al matí a l'Arc de Triomf. La presidenta de Junts sosté que és víctima d'una, però ni el, ni, ni la, ni, ni l'comparteixen aquest posicionament.L'entorn de Borràs ha mirat de convertir la causa pels contractes irregulars a la Institució de les Lletres Catalanes en una més de les diverses causes contra l'independentisme. La presidenta de Junts s'enfronta apels delictes de prevaricació i falsedat documental, per haver adjudicat presumptament 18 contractes a un conegut seu, el també acusat. En les darreres hores ha transcendit que Herrero, que s'enfronta a la mateixa pena que Borràs, ha arribat a un pacte amb la Fiscalia per incriminar-la a canvi d'eludir la presó, cosa que suposa un cop per a l'equip de defensa de la dirigent independentista.En els darrers dies, els diversos actors del moviment han anat ensenyant les cartes. ERC ho va tenir clar des del principi i dilluns ja va dir que no seria a la concentració de suport. Els republicans no creuen que el cas de Borràs tingui res a veure amb l'independentisme, i el situen en un possible cas de "" administrativa. La CUP va en la mateixa línia, i alerta que "barrejar les coses" perjudica l'independentisme. Tots dos partits es van posicionar en aquest sentit a l'estiu, quan van avalar la suspensió de Borràs com a presidenta del Parlament quan se li va obrir judici oral. La presidenta de Junts considera que aquesta decisió li va vulnerar la presumpció d'innocència.Cap representant del Govern tampoc no anirà a la concentració. Des d'un posicionament més institucional, la portaveuva dir dimarts que calia preservar la presumpció d'innocència de Borràs i que confiava que la dirigent independentista tingués un judici just al TSJC. No va voler entrar a valorar si el seu cas era o no un cas de lawfare. El Govern ha intentat evitar un cas espinós, però a l'estiu el president de la Generalitat,, va demanar escollir una nova presidenta del Parlament per acabar la situació d'interinitat. Qui ostenta les funcions de la presidència és Alba Vergés, vicepresidenta de la cambra.Òmnium ha esperat fins a última hora per revelar si assistirà o no a la concentració de suport. El cas de Borràs incomoda l'entitat, que aspira a representar el sobiranisme ampli. Un suport sense fissures a la presidenta suspesa del Parlament pot distanciar-la d'alguns sectors del moviment, mentre que allunyar-se'n pot afeblir relacions amb els seguidors més fidels de la líder de Junts. Finalment,no enviarà cap delegació al TSJC, perquè el judici de Borràs "no és un judici per l'exercici de drets i llibertats", però sí que hi assistiran alguns membres de la junta directiva. L'tampoc no prendrà part de la concentració., candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona, no acompanyarà la presidenta del partit en la concentració, tal com ha avançat Nació. Segons diverses fonts consultades, l'exalcalde de la ciutat optarà per no formar part per motius d'agenda de la concentració organitzada pel partit i per l'entorn més directe de Borràs, que ha mobilitzat sis autobusos. "Trias té reunions de feina agendades des de les vuit del matí de fa dies", sostenen les mateixes fonts. El candidat de Junts ja ha compartit aquesta decisió amb la màxima representant del seu partit. L'expresident de la Generalitattampoc no hi serà. La cúpula del partit sí que farà costat a la seva presidenta.Qui sí que farà costat a Borràs a les portes del TSJC serà l'ANC, amb una delegació encapçalada pel vicepresident,, i el, entitat de la qual Borràs n'és membre. Totes dues entitats són properes a les tesis que defensa la presidenta de Junts i consideren que no podrà tenir un judici just al TSJC. A banda de membres de partits i entitats, el gruix de la concentració estarà integrat per seguidors de la dirigent independentista, una de les que té més ascendència dins del moviment. El dia que va ser suspesa com a presidenta del Parlament, uns centenars de persones van concentrar-se a la Ciutadella per manifestar-li el seu suport. És segur que divendres hi tornaran a ser.

