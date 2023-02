Escena esperpèntica a la prèvia d'Eurovisió: destrossa l'escenari enfadat pels errors tècnics

🇮🇹 Una asociación de consumidores italiana ha denunciado a Blanco por destrozar la escenografía de #Sanremo porque estaba pagado con dinero público



pic.twitter.com/rMU4tl9XOy https://t.co/0ZNfbpScL1 — Luis Fuster (@luisgfuster) February 8, 2023

Incident al, la versió italiana delon s'escull el representant del país a. La nit de dimecres obria el certamen, però l'endemà només es parla d'un dels participants. Un que segur que no serà el vencedor. El cantantva destrossar l'escenari, enfadat amb els problemes tècnics que estaven espatllant la seva actuació.Les xarxes socials no van trigar a rebutjar el comportament de l'artista que, a més, s'enfronta a una denúncia de l'associació de consumidors perquè "". Blancopoc després de l'escena. El director artístic del festival, Amadeus, va acceptar-les i va explicar que el jove no li havia demanat que se'l comprengués, sinó que se'l perdonés".Les disculpes no han estat suficient per a l'associació anomenada, que hi veu un delicte per la. "El que destrueixi, escampi, deteriori o inutilitzi, en tot o en part, béns mobles o immobles aliens en ocasió d'esdeveniments que se celebrin en un lloc públic o obert al públic, serà reprimit amb la", diu.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor