​Òmnium no enviarà cap delegació a l'acte de suport a Borràs al TSJC

tampoc acompanyaràaquest divendres fins a les portes del(TSJC), amb motiu del primer dia del judici pels contractes fraccionats a la(ILC). L'entitat, que fins a última hora no ha fet públic el seu posicionament, no enviarà cap delegació al Palau de Justícia, però sí que avança que "membres de la junta directiva" hi seran. De tota manera, el posicionament oficial de l'entitat és que la causa contra Borràs "no és un judici per exercir drets civils i polítics" i per això no hi haurà una representació de l'organització.A les portes del TSJC tampoc hi seran eli la, que consideren que el cas de Borràs no té res a veure amb l'independentisme, sinó que és sobre una presumpta "mala praxis" administrativa. Sí que hi serà, amb l'absència significativa de, una delegació de l', encapçalada pel vicepresident,, i representants del. L'AMI també ha anunciat que no serà a les portes del Palau de Justícia, perquè només dona suport en aquelles causes que són "clarament" sobre la independència.Borràs i el seu entorn han convocat unaa partir de dos quarts de deu davant del TSJC pel que consideren un cas de "persecució política". Aquest argument no l'han comprat la resta de partits independentistes, ni tampoc diverses entitats. Era previsible, tenint en compte el que va passar a l'estiu. Al juliol, poc després de l'obertura de judici oral contra Borràs, la mesa del Parlament va suspendre-la com a presidenta de la cambra en aplicació del reglament. Ja aleshores es va veure que ni ERC ni la CUP avalaven l'argument de la lawfare, i aquest divendres al TSJC es tronarà a fer evident.El judici pel fraccionament de contractes a la Institució de les Lletres Catalanes arrencarà a partir de les deu del matí. Laura Borràs s'asseurà al banc dels acusats amb l'amenaça depels delictes de falsedat documental i prevaricació. En les últimes hores ha transcendit un pacte entre els altres dos acusats, Isaías Herrero i Andreu Pujol, amb la Fiscalia per incriminar la presidenta de Junts a canvi de rebaixes de penes. Herrero, beneficiari dels contractes de Borràs, s'enfronta a la mateixa pena que la dirigent independentista.La defensa de la líder de Junts, pilotada pels advocats, ha presentat aquest dijous un escrit al TSJC per intentar contrarestar aquest pacte. Han demanat al tribunal que deixi que els advocats de Borràs intervinguin sempre en últim torn, per tal de defensar-se de les previsibles acusacions que llançaran Herrero i Pujol, en comlpiment del pacte amb el ministeri fiscal. A partir de les deu del matí el tribunal dirà alguna cosa, amb motiu de les qüestions prèvies que presentaran els advocats per argumentar que s'han vulnerat drets fonamentals.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor