Educació planteja ara fer tardes lectives durant tot el setembre

Mantenir l'avançament del curs escolar, però. Aquest és el plantejament que el Departament d'Educació posarà ara sobre la taula als diferents actors de la comunitat educativa, després que una anàlisi externa del projecte de tardes de lleure durant el setembre passat hagi evidenciat que caldria aplicar-hi canvis. La idea, que la conselleria vol defensar, passaria per deixar de banda la jornada intensiva que es feia al matí i ampliar l'horari lectiu a la tarda.Aquesta és la proposta que ha quedat com a opció més ben valorada enque s'ha fet a partir de fer una vintena d'entrevistes amb personal del món de l'educació, i amb una setantena d'entrevistes a personal docent, famílies, sindicats o experts. Se'ls van plantejar cinc opcions diferents sobre com hauria de ser l'arrencada del curs, des de mantenir les tardes de lleure, fins a fer les dues primeres setmanes amb intensitats diferenciades de presència del lleure. L'opció més votada entre els enquestats ha estat la de fer totes les tardes amb classe. Si bé, que s'han inclinat per mantenir les tardes de lleure.Però el debat sobre l'horari del pròxim curs escolar no és l'únic focus de discussió que ha obert la presentació de l'informe. També s'han evidenciat deficiències destacades en la proposta del monitoritatge de lleure a les tardes del curs passat. Es conclou que l'hora d'oci amb monitors és "insuficient" per fer una tasca de qualitat o que es van tenir dificultats per contractar monitors en algunes zones. Alhora, es deixa veure la gran diferència de la rebuda que ha tingut la mesura segons el tipus de centre. Així,Aquesta informació s'ampliarà.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor