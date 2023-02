La prova del taló ja s'ha realitzat a més de 350.000 nadons per detectar «nens bombolla»

El programa de cribratge neonatal català ha coordinat l'execució de més de 350.000 proves del taló a nadons des del 2017 i ha permès detectar de manera precoç immunodeficiència combinada greu a fins a sis nounats, els anomenats nens bombolla, que han pogut començar un tractament aviat. El Departament de Salut va incloure aquesta malaltia en el programa ara farà sis anys.



De fet, Catalunya és l'única comunitat a tot l'Estat que inclou la prova del taló en el seu programa. Dels sis casos detectats, quatre han pogut sotmetre's a un trasplantament de medul·la, un ha fet un tractament de teràpia gènica i un altre, el darrer cas detectat, ha rebut un trasplantament de glàndula de tim. En un dels casos, el d'un trasplantat de medul·la, el nen va morir, però no se'n té més informació perquè la família es va traslladar a Madrid.

El cas de l'Amjad

El tercer nadó en ser diagnosticat amb immunodeficiència combinada greu va ser l'Amjad. El petit, que va néixer el 9 d'abril de 2020, en plena pandèmia de la Covid-19, és ara un nen feliç i rialler que no para quiet ni un sol segon. Amb tot, tal com ha explicat la seva mare, Fatima Chatate, el procés per arribar fins aquí ha estat molt complicat. "Nou dies després d’arribar a casa ens van trucar i ens van dir que la prova del taló havia sortit alterada", ha relatat. Chatate ha afegit que ràpidament els van traslladar en ambulància a l'Hospital Infantil i de la Dona de la Vall d'Hebron, on van sotmetre el nadó a més proves.



"Quan vam tenir els resultats, ens van confirmar que era un nen bombolla i que necessitava un trasplantament de medul·la, el qual ens va espantar molt”, comenta Chatate que assegura que tenia una idea equivocada del que és aquest procediment. “Al final, aquesta ha estat la part més senzilla, perquè només és una transferència de cèl·lules mare no una operació complexa”, ha comentat. El més dur, segons la mare, és el tractament de quimioteràpia previ i la situació posterior quan els petits es queden sense defenses. "Ha estat molt fort", ha remarcat.

Amb tot, s’ha mostrat molt agraïda pel suport rebut per part dels professionals del centre sanitari i pel cribratge neonatal que va revelar que l’Amjad estava malalt. "Portem des que va néixer d’hospital en hospital, però ara, per fi, ja li han pogut posar les primeres vacunes, ha començat l’escola i", ha afirmat molt emocionada mentre ha recordat que han passat de gairebé no poder ni tan sols abraçar-lo a poder fer “una”.