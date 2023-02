La novetat d'Instagram que no tothom té disponible: en què consisteix?

Per què no m'apareixen?

Alguns usuaris d's'hauran topat els darrers dies amb una nova funcionalitat: les "". Altres, però, no les tenen disponibles. Per comprovar de quin grup es forma part, només cal accedir a la pestanya de missatges directes i observar la part superior de la pantalla. Si apareixen una mena de, s'és del primer grup. Si no, del segon.Les "notes" d'Instagram consisteixen en un-amb un límit de 60 caràcters- destinat als seguidors del perfil -als millors amics o a la totalitat- i que permet que aquests el contestin. Com amb les històries, amb què comparteixen que només. Si bé, està destinat a tractar un tema concret, una reflexió o un acudit, per exemple. Alsi a gran part d', aquesta eina ja estava disponible. A partir d'ara, també ho està ai el. En definitiva, incorpora la idea fonamental deLa nova funcionalitata l'Estat. La xarxa social ha tret una, però aquesta no està disponible per a tots els dispositius. A l'Àsia, l'Amèrica del Nord i l'Amèrica Llatina ja és present, però a Europa tot just s'està acabant d'implantar. Per això, potser caldrà esperar uns dies perquè es pugui gaudir de les noves "notes".

