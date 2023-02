Els vuits punts de les comarques de Lleida on s'actuarà C-12 a Lleida

C-12 Corbins

C-12 Balaguer

C-26 a la Sentiu de Sió

C-14 a Vilanova de l'Aguda

C-14 a Oliana

N-260 a la Pobla de Segur

C-13 a Salàs de Pallars

Els, en col·laboració amb el(SCT), els Mossos d'Esquadra i els departaments de Territori i Acció Climàtica posaran en marxa auna prova pilot per reduir els accidents de trànsit provocats per l'atropellament de fauna salvatge, que ja provoquen un terç dels sinistres Algunes de les mesures proposades són la, lai olfactoris, adequació deo establiment d'una franja de protecció al costat de les vies sense cultius de panís. La delegada del Govern Montse Bergés ha destacat que si funciona la prova esSegons ha explicat Bergés, recollint la informació facilitada pels Mossos d'Esquadra sobre sinistralitat viària entre el 2019 i el 2021, l'Àrea Regional Lleida del cos d'Agents Rurals ha elaborat un document que, en primer lloc,de la xarxa viària de la demarcació amb major nombre d'accidents provocats per l'atropellament de fauna salvatge durant aquells tres anys.En segon lloc, incorporade mesures correctores per a la reducció d'aquest tipus de sinistralitat que han estat específicament estudiades per a cadascun dels vuit punts viaris en funció de les seves respectives característiques com poden ser la ubicació, les condicions de l'entorn, l'estat dels passos de fauna, el tipus de carretera, la velocitat permesa en el tram, la intensitat del trànsit o el tipus de fauna.El cap dels Agents Rurals a Lleida,, ha explicat que la tria de les mesures concretes per a cadascun dels vuit punts viaris s'ha fet en funció del seguiment del comportament de la fauna salvatge en cada cas a través de rastres o fototrampeig.Segons dades dels Mossos d'Esquadra, entre 2019 i 2021 a les carreteres de la demarcació hi va haver. Porcs senglars i cabirols van ser els animals implicats amb el major nombre d'aquests incidents: 1.912 en el primer cas (55%) i 997 en el segon (28,7%). La tardor va ser la temporada de l'any amb més accident de porcs senglars, mentre que els mesos de març, abril i maig són els que van concentrar més sinistres amb cabirols.La, eli l', són les comarques amb més sinistres causats per animals salvatges , tot i que la primera posició amb senglars l'ocupa lai amb cabirols el

