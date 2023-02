Un cardiòleg revela perquè els infarts són més habituals a l'hivern

L'i l'arribada del, amb elements com lao els canvis sobtats de, sol ser símptoma d'un increment dels problemes demés freqüents, com els constipats, la tos o el mal del coll. Però no són els únics, ja que unha revelat que elssón també més habituals en aquesta estació de l'any.En concret, ha estat l'expert en cardiologiaqui, en un estudi publicat a la revista científica LiveScience , ha detectat que, als Estats Units, hi ha més infarts als mesos de desembre i de gener. Això, segons el cardiòleg de l', es deu a diversos factors.En primer lloc, Guttmann explica que el temps més fred obliga ela funcionar de manera més intensa per poder mantenir laadequada. El sobreesforç del cos ja implica que augmenti el risc de les persones que, per altres motius, ja són més susceptibles a patir un infart.Sumat a aquest fet, per tal de millorar el seu rendiment, el sistema circulatori també passa pel procés de, que implica que els vasos sanguinis s'estrenyin a les extremitats, com poden ser els dits, i la sang circuli cap al nucli del cos per mantenir la temperatura. Això, però, també provoca que lai las'accelerin.Tot plegat pot portar a la fractura de lesque s'acumulen a les artèries, fet que fa que flotin lliurement i arribin a obstruir els vasos sanguinis i provocant un infart. Per últim, el cardiòleg detalla que el fred augment lade la sang, cosa que també implica més risc que es generi un coàgul que tapi el pas de la sang, el que es coneix com un accident isquèmic.

