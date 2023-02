La policia començarà a avisar les dones dels antecedents de la parella a partir de divendres

La instrucció no afecta els Mossos

Un 9,3% dels agressors del Viogen són reincidents

El Ministeri de l'Interior ha emès una instrucció aquest dijous en què habilita lai la Guàrdia Civil perA partir de divendres, quan entrarà en vigor la instrucció, els cossos de seguretat podran informar les dones si el seu agressor ha estat denunciat prèviament per una altra o altres víctimes de violència de gènere.No obstant això, fonts del Ministeri de l'Interior han explicat que l'avíssinó que hi haurà una valoració individualitzada quan arribi una nova denúncia o avís amb intervenció policial.d'especial rellevància, alt o extrem i quan els antecedents siguin dels cinc anys anteriors.Així doncs, els avisos s'activaran després d'una anàlisi del casen un cas de violència de gènere encara que la dona decideixi no interposar denúncia. En aquest segon supòsit, l'avís es produirà si la víctima acaba en dependències policials i se li fa una avaluació que determina que entra en els supòsits de risc per poder alertar. També s'informarà les dones que estiguin en ela qui es faci una revisió de risc.Les mateixes fonts del Ministeri de l'Interior destaquen la importància de focalitzar en les víctimes amb agressors reincidents pel fet que implica un factor de risc especial. La informació que es faciliti a la dona es limitarà a avisar-la que el seu agressor té antecedents que impliquen un risc especial per a ellai amb l'objectiu de tractar de conscienciar-la del perill.Les mateixes fonts han apuntat queaquesta instrucció no afecta els Mossos d'Esquadra, a qui s'informarà de la decisió sense que estiguin obligats a aplicar-la. Serà la policia catalana qui decideixi si la volen aplicar o la incorporen a instruccions que ja hagin pogut dictar ells internament.Segons les dades de l'Interior, un 9,3% dels agressors integrats en el sistema VioGen són reincidents. Un 7,8% tenen dues víctimes, un 1,2% tres víctimes i un 0,3% en tenen més de tres. Des de 2018,

