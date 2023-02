El TC avala 13 anys després la llei de l'avortament de Zapatero

Han hagut de passar 13 anys perquè el(TC) digués alguna cosa. Finalment, l'alt tribunal ha rebutjat el recurs deli ha avalat laque va impulsar el govern del'any 2010. Després d'un debat intens que va començar dimecres, la majoria progressista ha frenat l'esborrany de la ponència del magistrat conservador. Qui se n'encarregarà ara serà la vicepresidenta del TC,, progressista i especialista en perspectiva de gènere. L'esborrany de Montalbán es votarà el ple per formalitzar l'aval del TC a la llei de l'avortament una dècada més tard.La majoria progressista, que controla l'alt tribunal des de la renovació de l'any passat, ha rebutjat la ponència d'Arnaldo perquè considera que la llei de l'avortament és constitucional. El magistrat conservador s'ha apartat de la redacció d'un nou text, i el presidentha encarregat l'elaboració de la sentència a Montalbán. És la primera decisió rellevant del nou TC, que es va posar com a objectiu resoldre qüestions encallades de feia anys, com ara els recursos contra la llei de l'avortament o contra la llei d'Educació de l'exministra Isabel Celaá. També lleis de rellevància social, com ara la llei de l'eutanàsia, una de les més importants d'aquesta legislatura.La llei del 2010 estableix unque reconeix el dret de la dona a avortar en les primeres 14 setmanes de gestació sense haver de donar explicacions ni haver de complir cap requisit, i fins a la 22 si existeix risc "greu" per a la salut. Obre la porta als avortaments en menors de 16 i 17 anys sense l'obligació de disposar del consentiment els progenitors, tot i que com a mínim un dels dos ha d'estar informat de la decisió. Aquest últim punt, però, va quedar eliminat a la reforma que el PP va fer el 2015, i per tant previsiblement el TC ja no s'hi pronunciarà.El TC també avala la constitucionalitat de l'article de la llei del 2010 que regula la possibilitat que els metges es declarinper no practicar avortaments.El TC emet sentència sobre una llei que està a punt de ser superada per la nova norma del govern deque encara es troba en tramitació a les Corts. La nova norma manté l'avortament lliure fins a la setmana 14 de gestació, estableix l'avortament per causes mèdiques fins a la setmana 22, i elimina aquest requisit d'informació per a les dones que volen interrompre el seu embaràs. A més, torna a permetre que les dones de 16 i 17 anys adoptin la decisió sense haver de consultar els pares.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor