Millora de la funcionalitat

Un assaig clínic liderat pelha provat amb èxit un nouper reduir la mortalitat d'unde tipus isquèmic, el més freqüent i el que es produeix per una disminució important del flux sanguini que rep el cervell. L'assaig APRIL, de fase 1b/2a, ha comptat amb, homes i dones de 18 a 90 anys, de 14 hospitals de referència en recerca i assistència de malalties neurovasculars a l'Estat i a França.L'estudi, que ha dividit en grups els pacients, ha demostrat que el grup que va rebre una dosi alta del fàrmac, anomenat ApTOLL, va demostrar unaen comparació amb el grup de placebo. Els resultats s'han donat a conèixer a l'International Stroke Conference (ISC) a Dallas (Estats Units) aquest dimecres. El doctor, neuròleg del Vall d'Hebron i investigador principal del grup de Recerca en Ictus del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR) n'ha presentat els resultats a l'ISC. Segons Ribó, aquests "demostren l'efecte neuroprotector d’'pTOLL després de produir-se un ictus de forma queen risc".A banda de reduir la mortalitat, la dosi alta d'ApTOLLi millora les puntuacions de l’escala d’accidents cerebrovasculars dels Instituts Nacionals de Salut (NIHSS) al cap de 72 hores. El 64,3% dels pacients que han rebut una dosi alta del fàrmac han obtingut una puntuació de 0 a 2 mRS al cap de 90 dies, la qual cosa es considera, mentre que només el 46,3% dels pacients que han rebut placebo han obtingut una puntuació de 0 a 2 mRS. Així, no només s'han aconseguit resultats positius d'eficàcia amb una reducció significativa de la mortalitat -del 18 al 5%- sinó que també hi ha unaL'objectiu primari de l'assaig va ser avaluar la seguretat del tractament en funció de quatre: mort, hemorràgia intracranial simptomàtica, atac cerebrovascular maligne i atac cerebrovascular recurrent. Els, relacionats amb l’eficàcia, inclouen el volum final de l’infart després de 72 hores, la puntuació de l’escala d’atac cerebrovascular dels Instituts Nacionals de Salut (NIH) dels Estats Units al cap de 72 hores i la puntuació en l’escala de valoració de discapacitat 90 dies després."El benefici que hem observat en els pacients ens fa pensar que és unper al futur tractament de l’ictus isquèmic", ha indicat David Segarra, CEO i cofundador d'aptaTargets, que preveu expandir el fàrmac a. De fet, la companyia té en marxa la preparació de dos nous assajos de Fase 2a: l’assaig RaceToll per a l’aplicació de l’ApTOLL en ambulàncies en pacients amb sospita d’ictus, en què també participa el VHIR, i l’assaig ApSTEMI per avaluar els efectes d’ApTOLL en l’infart agut de miocardi.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor