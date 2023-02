Condemnen a tres anys d'internament els menors que van violar un company d'escola amb Asperger

El Jutjat de Menors número sis de Barcelona ha condemnat a tres anys d'internament en un centre de règim tancat i aper als quatre menors que van violar un nen amb Asperger al pati d'una escola de Vallirana el 2018.L'advocat de la víctima,, ha explicat a Europa Press que el tribunal també ha condemnat els quatre menors i els seus pares a indemnitzar la víctima amb, sent responsable civil subsidiària l'escola.Als menors se'ls ha acusat d'un delicte contra la, un delicte d'amb accés carnal en grau de temptativa i dos delictes més d'agressió sexual amb accés carnal -un via anal i un altre via bucal-.El judici es va celebrar a porta tancada del 18 al 20 d'octubre de l'any passat, i Ruiz ha detallat que els fets van passar quan. "Va estar patint assetjament i rebent insults durant un temps indeterminat durant el 2018 per part de diversos alumnes de l'escola un any més grans que ell", ha afegit l'advocat.Ruiz ha concretat que els fets es van produir el 28 d'octubre, el 5 de novembre i el 6 de novembre d'aquest mateix any, quan el grup d'alumnes van abusar i agredir sexualment la víctima. La família es va assabentar de tot plegat el desembre perquè

