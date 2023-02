«Toy Story 5», confirmada: què sabem de la nova pel·lícula que prepara Disney?

Què en sabem de Toy Story 5? Data d'estrena, personatges...

See ya soon Woody, you are a sad strange little man and you have my pity. And off we go to a number 5! To infinity and beyond! pic.twitter.com/bwRzE487Vi — Tim Allen (@ofctimallen) February 9, 2023

Quatre anys després de dir adeu a les joguines més famoses de la història del cinema,ha confirmat que ja treballa en la producció de. El conseller delegat de la companyia,, ha estat l'encarregat de confirmar la cinquena part d'una de les sagues més destacades de-que forma part de la megacorporació Disney- i que comptarà amb alguns dels seus personatges més icònics.formarà part del repartiment animat de la nova entrega:, l'actor que l'ha interpretat en les darreres quatre pel·lícules. "Fins aviat, Woody, ets un homenet trist i estrany i et compadeixo", ha piulat Allen, citant una de les frases més icòniques de Buzz a la Toy Story original. "I marxem al número 5!!", ha rematat.El 2019, la història de la quarta part de la saga, va deixar molt clar que era un adeu definitiu.s'acomiadava de tota l'audiència que havia crescut amb ell després de 24 anys a les pantalles. Després d'una mítica escena on Buzz i les altres joguines deien adéu aque marxaven a viure aventures amb les joguines perdudes en un parc d'atraccions, semblava que no quedava més corda. Doncs no és així per a Disney.La companyia no ha trencat el seu silenci sobre dates d'estrena, quins personatges hi haurà -a excepció de Woody, que ho ha confirmat el seu mateix intèrpret- ni sobre quines històries o trames tractarà., el nen -ja adult- que creix amb les joguines i després marxa a la universitat,. La frase de Tim Allen pot no ser una mera coincidència. Toy Story 4 va aconseguir l'Oscar a Millor Pel·lícula d'Animació , a més de recaptar mil milions de dòlars a tot el planeta -és la 37a més taquillera de tots els temps-, superant Toy Story 3, que és la 38a, però va ser la més vista de tot el 2010.a les sales de cinema i no ha deixat de perdre embat amb el públic gràcies a les reposicions o a la plataforma d'streaming Disney+.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor