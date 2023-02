Dos pagesos de la Terra Alta troben cinc artefactes explosius de la Guerra Civil

Projectil d'artilleria de la Guerra Civil trobat a la Terra Alta Foto: Guàrdia Civil

Dos pagesos de la, mentre feien les seves feines al camp van trobar tres projectils d'artilleria i dos bombers de morter. Tots dos ho van comunicar a laa través del telèfon 062. Fins al lloc de la troballa es va personar el Grup d'Especialistes de Desactivació d'Explosius (GEDEX) que va establir el corresponent perímetre de seguretat amb la finalitat d'evitar possibles danys personals i poder certificar la troballa.Es tractava d'un projectil d'artilleria del calibre 155 mm en el terme municipal de, i en el cas delde dues bombes de morter Valero de 81 mm i dos projectils d'artilleria, un de 105 mm i un altre de 65 mm. Són uns artefactes explosius que van ser utilitzats durant la Guerra Civil. Tot el material bèl·lic trobat presentava un avançat estat d'oxidació, per la qual cosa augmentava el seu perill de manipulació inadequada.Els agents van traslladar els artefactes a un lloc segur, evitant riscos, on van procedir a la seva destrucció de manera controlada. Aquest tipus d'artefactes explosius, en la seva majoria, continuen romanent actius. És a dir, que els components d'iniciació i de càrrega explosiva, romanen “intactes” en el seu interior i, a més, el pas del temps i les condicions nul·les de conservació els fan més perillosos. És per això que es desaconsella totalment qualsevol mena de manipulació.No està permesa la tinença, compravenda, ni el col·leccionisme d'artefactes explosius o municions de guerra. També es reitera que, en cap cas, s'han de manipular els enginys explosius, i cal avisar immediatament a les autoritats per a evitar possibles danys.

