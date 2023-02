Mor la mare de Toni Comín

La mare del membre del Consell per la República i eurodiputat de Junts, la senyora, ha mort aquest dimecres a la nit, segons ha pogut confirmar. Oliveres ha mort a Lovaina (), on era des de Nadal per passar uns dies amb el seu fill. Un cop allà, però, va. No és la primera mort que viu Comín del seu entorn més proper que viu des que és a Bèlgica. Fa poc, el juliol del 2018, també va haver de patir la defunció del seu germà, Pere, per un càncer terminal.Maria Lluïsa Oliveres va ser de les primeres que va recomanar el seu fill marxar de l'Estat perquè. Així ho va dir en una entrevista a Preguntes Freqüents el 2019. L'entorn proper del també exconseller de Salut ja ha començat a compartir les seves condolences.

