Podem dona per trencat el diàleg amb el PSOE en la negociació del «només sí és sí»

La ministra d'Igualtat,, ha explicat que el diàleg amb el PSOE per reformar la llei delestà trencat: "No estem negociant", ha detallat aquest dijous al matí en una entrevista a la Cadena SER. No obstant això, Montero també ha expressat el seu desig per. "Crec que necessitem donar una resposta unitària".Sobre l'estat en què han quedat les converses, la titular d'Igualtat ha defensat que hi haperquè el seu departament ha fet "fins a sis propostes" que compleixen amb els requisits dels socialistes sense tornar al model penal anterior iEn aquesta línia, Montero ha subratllat quei ha assegurat que la llei del només sí és sí "està ben feta". A més a més, ha argumentat que "cap reforma penal evitarà les rebaixes de condemna" i ha defensat que el problema és l'aplicació que fan de la norma una "minoria de jutges".Tanmateix, la titular d'Igualtat ha remarcat que la reforma dels socialistes implicarà que les víctimes passin per un "calvari probatori" i ha lamentat que "pensava que aquest debat ja s'havia superat". Finalment, ha subratllat que l'anterior ministre de Justícia,, no va posar pegues a la norma. I en aquest sentit, ha opinat que el que passa ara és que hi ha una

