Un col·laborador de «Sálvame» deixa la carrera de periodisme perquè «no li serveix per al seu dia a dia»

Acostumen a dir que la meitat de persones que estudienes penedeix de la seva elecció anys després quan s'adona de les poques sortides laborals que té. També hi ha gent que assegura que els millors professionals mai han estudiat l'ofici. I després n'hi ha d'altres que es fixen en. L'extronista del famós programa Mujeres y hombres y viceversa de Telecinco i actual col·laborador de Sálvame havia començat a estudiar periodisme el 2020. Poc més de tres anys després, ha confessat al plató del programa d'entreteniment que ha abandonat les aules:Rafa Mora. Ja des del primer any va conèixer de primera mà com d'exigents poden ser els estudis superiors. I tot i que en un inici va aconseguir superar les set assignatures a les quals s'havia matriculat amb bones notes, això no va ser suficient perquè decidís continuar. Tampoc en va tenir prou amb els ànims dels seus companys i companyes d'equip a Mediaset, que li han donat suport en tot moment, des que va fer les proves d'accés a la universitat fins als primers exàmens de grau que va cursar."M'ha costat molt perquèdurant el curs", ha detallat als seus companys. Això sí, no ha dubtat a presumir de com de "fàcils" li sembla que són els exàmens: "Els faig sense despentinar-me, els he aprovat tots i sempre he estudiat dues hores el dia abans". L'equip de Sálvame no entenia ben bé el motiu real pel qual havia decidit abandonar els estudis. Finalment, el Rafa sense tallar-se en absolut ha deixat sense paraules els i les espectadores: "M'he adonat que, al final, elsno tenen estudis i vaig pensar Què faig amb 39 anys aquí atabalat?".Aquesta ha estat la revelació que ha provocat l'autèntic terrabastall a les xarxes socials. La majoria de reaccions a internet han estat d'usuaris i usuàries incapaces de creure que el col·laborador valencià hagi pogut dir això com si res en ple directe. I no content amb això, va insistir que en el breu període de temps que havia cursat periodisme es va adonar queAra, està decidit a centrar-se a, que vol sumar al seu currículum acadèmic: "Tinc el graduat escolar, em vaig treure la meva oposició de policia portuari, tinc els meus cursos d'entrenador personal, el meu diploma i el meu màster en nutrició", va detallar en una ocasió.

