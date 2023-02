Notícies del 8 de febrer de 2023

16:42 Adrià Guevara substitueix Ernest Maragall com a diputat d'ERC al Parlament



Adrià Guevara substituirà Ernest Maragall com a diputat d'ERC al Parlament. Nascut el 1996 a Vilanova i la Geltrú, Guevara s'incorporarà els pròxims dies al grup parlamentari republicà, després que Maragall renunciés a l'escó per centrar-se en la campanya de Barcelona. El relleu es farà efectiu quan la Junta Electoral expedeixi les seves credencials. Guevara és regidor del Jovent Republicà a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú des del 2019, on s'ocupa d'Administració Electrònica i TIC, Oficina d'Entitats, Infància i Joventut, Promoció Econòmica i Memòria Històrica.

15:24 Els Catarres i Zoo, finalistes amb més nominacions als Premis Enderrock 2023 per votació popular



Els artistes finalistes més nominats als Premis Enderrock són Els Catarres, amb tres categories a millor disc, cançó i directe, i Zoo, amb tres categories a millor artista, videoclip i directe. A més, han obtingut una doble nominació Julieta, La Pegatina, Lildami, Mariona Escoda, Oques Grasses i The Tyets. S’han anunciat aquest dimecres els candidats finalistes als Premis Enderrock 2023 per votació popular de la 25a edició dels Premis de la Música Catalana. Enguany s’han comptabilitzat 45.240 vots, amb un espectacular 21% d'increment respecte a l’edició anterior, en les dues rondes de votació. Esquirols rebrà el Premi d'Honor, Marina Rossell el Premi a la Trajectòria i el Barça, l’Enderrock Estrella.

13:58 Els delictes amb armes blanques creixen un 44% a Catalunya durant el 2022



Els delictes amb armes blanques han crescut un 44% a Catalunya durant el 2022. Ho ha explicat el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, en la presentació del Pla Daga, un dispositiu específic per combatre la proliferació i ús d'aquests elements, especialment a l'espai públic i les zones d'oci. Segons els Mossos, l'any passat es van registrar 1.823 fets relacionats amb il·lícits penals en què es va intervenir armes blanques. A més, durant aquest període es van registrar 6.267 denúncies en aquest àmbit. Elena ha afirmat que l'objectiu del pla és reduir-ne l'ús "perquè són un perill". Amb tot, ha insistit que a Catalunya "no hi ha una cultura de la navalla" sinó "una policia que actua davant l'augment d'una tipologia concreta de delictes".

12:48 Tres anys de presó per a un dels jutjats pels aldarulls a Girona durant les protestes per l'empresonament de Pablo Hasel



L'Audiència de Girona ha condemnat a 3 anys i 1 dia de presó un dels quatre joves jutjats pels aldarulls que hi va haver a la ciutat la nit del 17 de febrer del 2021 durant les protestes contra l'empresonament del raper lleidatà Pablo Hasel. El tribunal el condemna com a autor d'un delicte d'atemptat amb instrument perillós per haver llançat pedres contra els Mossos i també resol substituir la pena per l'expulsió del país. Al banc dels acusats s'hi van asseure quatre joves que s'enfrontaven a penes d'entre 9 mesos i 8 anys de presó. La secció quarta absol pel delicte de desordres públics però condemna dos dels processats, a l'altra jove li imposa multes per valor de 2.400 euros per resistència durant la detenció i lesions lleus.



11:55 Manuel Carrasco, Pablo López, Israel Fernández, Natalia Lafourcade i Guitarricadelafuente actuaran a la gala dels Goya



La 37a edició dels Premis Goya comptarà amb les actuacions de Manuel Carrasco, Pablo López, Israel Fernández, Natalia Lafourcade, Guitarricadelafuente i Bely Basarte, entre d'altres. La gala, que tindrà lloc aquest dissabte a l'Auditori Andalusia de Sevilla, la dirigirà Tinet Rubira i Ángel Custodio. La cerimònia estrenarà presentadors: Antonio de la Torre i Clara Lago. Entre els lliuradors d'estatuetes, destaquen noms com Carmen Maura, Penélope Cruz, Blanca Portillo, Nora Navas, Maribel Verdú, Leonardo Sbaraglia, J.A. Bayona, Isabel Coixet o Mitra Farahani, al costat de Leticia Dolera, Daniel Sánchez Arévalo, Clara Roquet, Mar Coll Jordi Évole o C. Tangana.

11:00 L'ANC sí que acompanyarà Borràs al judici pels contractes a les Lletres Catalanes



Una delegació de l'ANC acompanyarà Laura Borràs fins a les portes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) aquest proper divendres, primer dia del judici contra la presidenta de Junts pels contractes fraccionats quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes. Segons han confirmat fonts de l'entitat a Nació, la delegació de l'ANC estarà encapçalada pel vicepresident, Jordi Pesarrodona. Borràs i el seu entorn han convocat una concentració de suport al Palau de Justícia per fer costat a la presidenta del Parlament suspesa. Hi serà una àmplia representació de Junts, però no hi seran ni ERC, ni la CUP, ni cap representant del Govern. Informa Bernat Surroca.

10:19 Incidència al metro de Barcelona: sense servei a la L4 entre Bogatell i Passeig de Gràcia



Situació caòtica aquest matí de dimecres al metro de Barcelona. Una incidència a la línia L4 ha deixat sense servei les estacions de Ciutadella Vila Olímpica, Barcelona, Jaume I i Urquinaona. És a dir, només funciona de La Pau a Bogatell i de Passeig de Gràcia a Trinitat Vella. Es desconeixen les causes que han originat aquesta problemàtica, però Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) assegura que està fent tot el possible per resoldre la situació.

⚠🚇 L4 #metrobcn: funciona entre La Pau i Bogatell i entre Passeig de Gràcia i Trinitat Nova. Sense servei entre Bogatell i Passeig de Gràcia.

T’ajudem a trobar alternatives de transport per desplaçar-te per la zona sense servei de la L4 #metrobcn. Pregunta’ns. pic.twitter.com/FbSSgFSu2J — TMBinfo (@TMBinfo) February 8, 2023

09:49 Endesa preveu solucionar aquest migdia l'avaria que té una vuitantena de veïns de Molló sense llum des de fa 15 hores



Una vuitantena de veïns dels nuclis d'Espinavell i Fabert, a Molló (Ripollès), continuen sense llum aquest dimecres al matí per culpa d'una avaria provocada pel temporal de neu. Porten sense subministrament elèctric des d'aquest dimarts a les cinc de la tarda. Fonts d'Endesa han explicat a l'ACN que els tècnics ja han trobat el punt de l'avaria.

09:22 Montilla descarta un tripartit d'esquerres a "curt termini": "Ara hi ha una situació absolutament diferent"



L'expresident de la Generalitat José Montilla descarta un tripartit d'esquerres a "curt termini". "Ara hi ha una situació absolutament diferent", ha argumentat en una entrevista a RTVE. Segons el qui va ser el president del segon Govern tripartit, l'executiu d'esquerres va arribar després d'un treball conjunt de les tres formacions en la darrera legislatura de Jordi Pujol. I en aquest sentit, ha afirmat que "perquè es pugui repetir cal molt treball". D'altra banda, Montilla ha augurat que "difícilment" el Govern en minoria d'ERC podrà aguantar fins al final de la legislatura i no ha descartat que els republicans "refacin ponts" amb Junts.