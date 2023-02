Netflix confirma que es carrega els comptes compartits: a partir d'ara ja no es poden fer servir

El nou pla i les noves prestacions de la plataforma Foto: Netflix

La companyia ha confirmat aquest dimecres al vespre, a través d'un comunicat, que la nova mesura de la plataforma s'aplicarà a partir de ja a. Tots els subscriptors hauran d'establir un emplaçament base, una ubicació principal a través del Wi-Fi, i connectar els seus dispositius almenys una vegada al mes per verificar que formen part del mateix compte. La companyia intenta evitar la proliferació de comptes compartits a través de diverses persones en domicilis completament diferents.En el cas que un subscriptor tingui una segona residència, viatgi de manera molt freqüent i necessiti fer ús de la plataforma,-el que ha establert com a ubicació primària- i després hauran de verificar-se a la segona ubicació que arribin. Tot això ha estat comunicat per la mateixa companyia a través d'un comunicat especial , on han deixat molt clares les noves línies a seguir per part dels clients de Netflix.Afirmen quesegons els seus comptes,i això, asseguren, "té un impacte en la seva capacitat per invertir en la creació de sèries de televisió i pel·lícules". A més, Netflix facilitarà el traspàs dels perfils a un nou compte únic. "Qualsevol persona que faci servir un compte pot traslladar el seu perfil al compte de pagament, conservant les seves recomanacions personalitzades, historial de visionat", han deixat clar.Netflix ha afegit una nova mesura, que no havia transcendit abans, que permetrà que elspuguin afegir «subcomptes» per a dues persones, com a màxim, amb les quals no convisquin. Cadascun dels subcomptes tindrà un perfil, recomanacions personalitzades, nom d'usuari i contrasenya propis (com ha estat fins ara el que eren els perfils d'un sol compte),al mes per persona (a Espanya).

