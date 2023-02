Ridícul milionari de Google en directe: presenta la nova IA i s'equivoca

ha volgut córrer a presentar la seva solució de xat basada en-o el que és el mateix, el seuparticular- i s'ha enganxat els dits. L'anunci deque incorporarà ChatGPT al motor de cerca, ha precipitat la presentació de l'anomenat. Si bé, no ha sortit com s'esperava i el seu valor ha caigut en picat a la borsa. En plena demostració en directe, se li ha fet una pregunta de demostració i l'ha contestat de manera errònia.", se li ha preguntat. La tercera resposta, incorrecta: "". Però no, el primer va ser el, el 2004. És curiós que el cercador de Google, en canvi, sí que mostri l'opció correcta quan se li fa la mateixa pregunta.Google està provant solucions de xat basades en Intel·ligència Artificial (IA) com el "chatbot" Apprentice Bard, per aconseguir desenvolupar competidors a l'alçada de ChatGPT d', i integrar-los posteriorment al motor de cerca. Aquestes proves s'han iniciat després de lasobre l'avantatge que estan adquirint altres empreses al sector de la IA, com és el cas d'OpenAI, que ja compta amb el suport de Microsoft.La gran tecnològica pensa incorporar l'IA en alguns llançaments de productes futurs. Segons les declaracions d'un portaveu de Google, fa temps que s'enfoquen a desenvolupar i implementar IA "". "Seguim provant internament la nostra tecnologia d'IA per assegurar-nos que sigui útil i segura, i esperem compartir aviat més experiències de manera externa", va sentenciar.

