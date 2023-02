Impossible sortir sense guants i bufanda



Marxen la neu, la pluja i el vent

Per fi un dia meteorològicament tranquil a. El temps recupera l'estabilitat després de dues jornades d'intenses nevades, pluja i vent. Aquests fenòmens no es repetiran aquest dijous. Un dia, però, en quèi el fred serà encara més intens arreu del país., amb temperatures que difícilment superaran els 10 graus positius en algun moment del dia. Pel que fa a les capitals de província,registrarà 6 graus al matí, per 3 a, 2 ai 2 a. Ael mercuri caurà fins als 4 graus negatius i, a, -2.Els episodis de grans nevades i intensos ruixats viscuts els darrers dies no es repetiran aquest dijous. Elha desactivat els avisos de perill i només manté el referent a la mala estat de la mar. Tot i això, no es descarten precipitacions moderades i febles a punts del nord-est i al terç oest.

