El periodista i guanyador d'un premi Pulitzerha acusat aquest dimecreslad'estar darrere de les explosions registrades als gasoductes Nord Stream 1 i Nord Stream 2 el setembre del 2022. Hersh ha explicat a la seva pàgina web que els responsables del suposat sabotatge són bussejadors de la Marina nord-americana, que haurien col·locat explosius durant lesAixí, ha acusat lesd'activar aquestes càrregues mesos després. "", ha indicat. Segons el periodista, el 26 de setembre, un avió de la Marina noruega va llançar una boia hidroacústica que va detonar els artefactes explosius. Així, ha explicat que la decisió de fer-los esclatar es va prendre nou mesos després d'un “” per part de les agències de seguretat d'abdós països.Hersh, que va guanyar el Pulitzer el 1970 pel seu treball sobre laa mans d'una unitat militar de l'Exèrcit dels Estats Units durant la, ha asseverat que, no obstant, lava titllar aquestes acusacions de "" i "". El 26 de setembre passat,, operadora del gasoducte homònim rus, va anunciar una fuita de gas per causes desconegudes en una de les dues canonades de la infraestructura a prop de l'illa danesa de Bornholm.Posteriorment, les autoritats informaven que dos ramals del gasoducte paral·lel Nord Stream 1 també havien patit danys. Alemanya, Dinamarca i Suècia no van descartar un acte de sabotatge només vuit mesos després de l'inici de la invasió russa d'Ucraïna. El Servei d'Intel·ligència Exterior deva catalogar les explosions d'i el 30 de setembre va revelar que tenia proves que apuntaven a la implicació de països occidentals.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor